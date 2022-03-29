***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)
29.03.2022 14:33
***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )
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İzahname (SPK Onayına Sunulan)
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Açıklamalar
Şirketimizin 24.03.2022 tarih ve 2022/02 sayılı yönetim kurulu kararı ile Şirketimizin 60.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 16.875.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 32.969.500 TL tutarının nakden ve 9.218.000 TL tutarının ise Şirketimiz ortakları Orhan Dilberoğlu ve Natan Kohen'in önceden Şirketimize nakden aktarmış olduğu tutarlar nedeniyle oluşan Şirketimiz borçlarına mahsubu suretiyle olmak üzere toplamda 42.187.500 TL (%250 oranında) artırılarak 59.062.500 TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak ihraç edilecek 42.187.500 TL nominal değerli payların halka arzına ilişkin hazırlanan izahname, Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nca henüz onaylanmamıştır.
İzahnamenin ikinci bölümü ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013671
BIST
14:422.193
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 20,73
|Açılış
|: 2.182
|
|Önceki Kapanış
|: 2.172
|
2.196
En Düşük
2.182
14:4214,7019
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -0,1135
|Açılış
|: 14,8120
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8200
|
14,8419
En Düşük
14,5770
14:4216,3013
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0232
|Açılış
|: 16,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2600
|
16,4335
En Düşük
16,1477
14:42911,55
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -4,27
|Açılış
|: 912,90
|
|Önceki Kapanış
|: 915,81
|
920,04
En Düşük
910,88
BIST En Aktif Hisseler14:40
|KENT
|234,30
|5.611.958
|% 10,00
|
|ULUSE
|93,65
|1.354.741
|% 9,98
|
|GEREL
|4,59
|17.955.156
|% 9,81
|
|GZNMI
|40,50
|106.378.833
|% 9,34
|
|KARSN
|5,62
|1.301.830.074
|% 8,91
|
|PSGYO
|15,53
|95.088.783
|% -9,97
|
|CEOEM
|15,93
|56.890.676
|% -9,95
|
|KAPLM
|65,95
|26.875.547
|% -7,11
|
|PKENT
|229,90
|34.030.486
|% -6,73
|
|ENSRI
|17,39
|136.626.058
|% -5,69
|
|THYAO
|29,34
|1.393.375.196
|% 0,96
|
|SISE
|14,73
|1.306.192.584
|% 3,73
|
|KARSN
|5,62
|1.301.830.074
|% 8,91
|
|KRDMD
|15,23
|882.243.090
|% 0,53
|
|EREGL
|32,64
|797.775.319
|% -0,18
|
|ODAS
|1,92
|647.757.749
|% 6,67
|
|KARSN
|5,62
|1.301.830.074
|% 8,91
|
|EKGYO
|2,40
|392.469.336
|% 2,56
|
|ZOREN
|1,87
|276.860.277
|% 8,09
|
|DOHOL
|3,32
|331.759.723
|% 2,47
|
|14:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6805
|14,6954
|% -0,81
|
|Euro
|16,2860
|16,3067
|% 0,18
|
|Sterlin
|19,3229
|19,4199
|% -0,07
|
|Frank
|15,7755
|15,8705
|% -0,06
|
|Riyal
|3,9405
|3,9602
|% 0,11
|
|14:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.914
|1.915
|-8,21
|
|Altın Gr.
|912
|912
|-4,10
|
|Cumhuriyet
|6.042
|6.133
|-73,00
|
|Tam
|6.013
|6.163
|-74,64
|
|Yarım
|2.906
|2.981
|-36,11
|
|Çeyrek
|1.458
|1.491
|-18,06
|
|Gümüş.Ons
|24,64
|24,68
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|11,73
|11,75
|-0,10
|
|B. Petrol
|111
|111
|1,69
|
Seans Raporu
14:40
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14:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ISCTR, TCELL, EREGL
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14:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 09 artarak (% 0.93 ) 1, 967
-
14:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GEREL, ULUSE, KENT
-
14:55
CASA, ODAS, AKMGY değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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14:55
BRISA, KNFRT, ENSRI değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında