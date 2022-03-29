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***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)

29.03.2022 14:33
***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)


***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )

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İzahname (SPK Onayına Sunulan)

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Açıklamalar

     Şirketimizin 24.03.2022 tarih ve 2022/02 sayılı yönetim kurulu kararı ile Şirketimizin 60.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 16.875.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 32.969.500 TL tutarının nakden ve 9.218.000 TL tutarının ise Şirketimiz ortakları Orhan Dilberoğlu ve Natan Kohen'in önceden Şirketimize nakden aktarmış olduğu tutarlar nedeniyle oluşan Şirketimiz borçlarına mahsubu suretiyle olmak üzere toplamda 42.187.500 TL (%250 oranında) artırılarak 59.062.500 TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak ihraç edilecek 42.187.500 TL nominal değerli payların halka arzına ilişkin hazırlanan izahname, Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nca henüz onaylanmamıştır.
İzahnamenin ikinci bölümü ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013671


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