***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
01.07.2022 17:58
***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
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İzahname
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Şirketimizin 60.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 16.875.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 32.969.500 TL tutarının nakden ve 9.218.000 TL tutarının ise Şirketimiz ortakları Orhan Dilberoğlu ve Natan Kohen'in önceden Şirketimize nakden aktarmış olduğu tutarlar nedeniyle oluşan Şirketimiz borçlarına mahsubu suretiyle olmak üzere toplamda 42.187.500 TL (%250 oranında) artırılarak 59.062.500 TL'ye çıkarılması kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 30.06.2022 tarihinde onaylanan izahnamenin ikinci bölümü ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040769
BIST
18:052.444
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 38,41
|Açılış
|: 2.409
|
|Önceki Kapanış
|: 2.405
|
2.453
En Düşük
2.400
18:0516,7519
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0535
|Açılış
|: 16,7800
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|Önceki Kapanış
|: 16,7050
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16,7780
En Düşük
16,6705
18:0517,4444
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
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|Açılış
|: 17,4100
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|Önceki Kapanış
|: 17,4150
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17,5449
En Düşük
17,3765
18:05971,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 1,99
|Açılış
|: 971,92
|
|Önceki Kapanış
|: 969,93
|
972,45
En Düşük
961,09
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KOZAL
|187,00
|1.359.865.725
|% 10,00
|
|GESAN
|46,22
|282.099.998
|% 10,00
|
|ISSEN
|28,16
|60.751.758
|% 10,00
|
|ECZYT
|62,85
|116.513.665
|% 9,97
|
|ULUUN
|22,74
|66.036.559
|% 9,96
|
|RTALB
|6,80
|134.034.576
|% -8,85
|
|GLRYH
|3,18
|42.317.670
|% -6,74
|
|BALAT
|12,50
|1.061.820
|% -5,59
|
|BEYAZ
|8,77
|35.995.393
|% -5,09
|
|DAGHL
|26,56
|2.002.018
|% -4,73
|
|THYAO
|49,30
|5.495.273.779
|% 5,34
|
|SISE
|21,34
|1.959.568.841
|% -0,74
|
|KOZAL
|187,00
|1.359.865.725
|% 10,00
|
|EREGL
|27,06
|1.277.577.903
|% -0,29
|
|KOZAA
|27,86
|1.128.901.971
|% 7,90
|
|EKGYO
|2,81
|745.296.345
|% 6,44
|
|YKBNK
|4,41
|638.573.517
|% 1,85
|
|ODAS
|2,89
|380.543.571
|% 0,00
|
|ISCTR
|4,50
|508.156.770
|% 2,74
|
|THYAO
|49,30
|5.495.273.779
|% 5,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7422
|16,7519
|% 0,32
|
|Euro
|17,4014
|17,4444
|% -0,47
|
|Sterlin
|20,0453
|20,1458
|% -1,10
|
|Frank
|17,2995
|17,4037
|% -0,63
|
|Riyal
|4,4485
|4,4708
|% 0,30
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.808
|0,60
|
|Altın Gr.
|970
|970
|0,33
|
|Cumhuriyet
|6.473
|6.571
|-20,00
|
|Tam
|6.469
|6.576
|-14,00
|
|Yarım
|3.166
|3.216
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.586
|1.607
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,88
|19,91
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|10,63
|10,64
|-0,26
|
|B. Petrol
|110
|110
|1,45
|