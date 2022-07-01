***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 60.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 16.875.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 32.969.500 TL tutarının nakden ve 9.218.000 TL tutarının ise Şirketimiz ortakları Orhan Dilberoğlu ve Natan Kohen'in önceden Şirketimize nakden aktarmış olduğu tutarlar nedeniyle oluşan Şirketimiz borçlarına mahsubu suretiyle olmak üzere toplamda 42.187.500 TL (%250 oranında) artırılarak 59.062.500 TL'ye çıkarılması kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 30.06.2022 tarihinde onaylanan izahnamenin üçüncü bölümü ve ekleri ekte yer almaktadır.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040770BIST