***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 yılı kar payı dağıtımının görüşülmesi hkYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 12.08.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 04.09.2020Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREIFIR00024 0,0000000 0 0 0,0000000 0B Grubu, IZFAS, TREIFIR00016 0,0000000 0 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREIFIR00024 0 0B Grubu, IZFAS, TREIFIR00016 0 0Ek Açıklamalar09.04.2020 tarihinde yapılan 2019 yılı genel kurul toplantısında gündemin 7.maddesi gereğince, Şirketin Kar dağıtımı konusunda TFRS/TMS dönem esasına göre hazırlanan finansal tablolarda dönem net karından, TTK'nın 519. Maddesi uyarınca hesaplanan %5 Kanuni yedek akçe düşüldükten sonra kalan net kar'ının şirketin yatırımlarını yapması ve rakabet gücünü arttırabilmesi için dağıtılmamasını yönetim kurulu önermiştir. Öneri müzakereye açıldı. Söz alan olmadı ve öneri oy birliği ile kabul edildi.Eklenen DökümanlarEK: 1 IZFAS Kar Dağıtım Tablosu_2019.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUİZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 16.875.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 289.093,83* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı -454.933 1.978.338,724. Vergiler ( - ) 965.361 -464.119,095. Net Dönem Kârı 541.789 1.514.219,636. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 75.710,98 75.710,988. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 466.078,02 1.438.508,65Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 09. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 0 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 466.078,02 1.438.508,6511. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0 0* Nakit* Bedelsiz12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0* Çalışanlara* Yönetim Kurulu Üyelerine* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 016. Genel Kanuni Yedek Akçe 017. Statü Yedekleri18. Özel Yedekler19. Olağanüstü Yedek 466.078,02 1.438.508,6520. Dağıtılması Öngörülen Diğer KaynaklarKar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETA Grubu 0 0 0 0 0B Grubu 0 0 0 0 0TOPLAM 0 0 0 0 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873327BIST