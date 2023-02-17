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***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

17.02.2023 18:11
***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanının Artırılması ve Süresinin Uzatılması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.02.2023
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 60.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 180.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6

Ek Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulumuzun 17.02.2023 tarihli kararı ile
Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının 60.000.000 TL'den 180.000.000 TL'ye çıkarılmasına ve kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2023 – 2027 yıllarını kapsayacak şekilde güncellenmesine, bu kapsamda Şirketimiz esas sözleşmesinin "SERMAYE VE PAYLAR" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine,
Esas sözleşme değişikliğinin yapılması amacıyla başta Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı olmak üzere gerekli başvuruların yapılmasına, yapılacak esas sözleşme değişikliklerinin ilk genel kurulda pay sahiplerinin onayına sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114871


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