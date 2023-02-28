***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı ve Süre Uzatımına İlişkin SPK OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 17.02.2023İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 60.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 180.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 21.02.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 23.02.2023Ek AçıklamalarŞirketimiz kayıtlı sermaye tavanının 60.000.000 TL'den 180.000.000 TL'ye çıkarılması ve kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2023 – 2027 yıllarını kapsayacak şekilde güncellenmesi kapsamında Şirketimiz esas sözleşmesinin "SERMAYE VE PAYLAR" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine ilişkin olarak SPK'ya yapılan başvurumuz SPK tarafından 23.02.2023 tarihinde onaylanmıştır.SPK onaylı tadil metni ekte yer almakta olup, Ticaret Bakanlığı izninin alınmasını takiben ilk Genel Kurulda pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.Saygılarımızla.Eklenen DökümanlarEK: 1 SPK Onaylı Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1117644BIST