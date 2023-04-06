***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
06.04.2023 18:19
***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı ve Süre Uzatımının Tescili Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.02.2023
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 60.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 180.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 21.02.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 23.02.2023
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 03.04.2023
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 05.04.2023
Ek Açıklamalar
Şirketimizin Kayıtlı Sermaye Tavanının 2027 yılı sonuna dek 5 yıl süre ile 60.000.000 TL'den 180.000.000 TL'ye çıkarılması ve bu kapsamda ana sözleşmenin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. maddesinin tadil edilerek kabul edilmesine ilişkin olarak başvurumuzun SPK ve Bakanlık onaylı tadil metni İlgili husus 03.04.2023 tarihinde yapılan olan Olağan Genel Kurul'da onaylanmış olup, 05.04.2023 tarihinde tescil edilmiştir.
Saygılarımızla.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SPK Onaylı Tadil Metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1132793
BIST
17:594.913
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -7,06
|Açılış
|: 4.920
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|Önceki Kapanış
|: 4.920
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4.970
En Düşük
4.891
17:5919,2584
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
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|Açılış
|: 19,6000
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|Önceki Kapanış
|: 19,5950
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19,2729
En Düşük
19,2167
17:5921,1565
En Yüksek
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|Önceki Kapanış
|: 21,4300
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|: 1.244,58
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|Önceki Kapanış
|: 1.250,33
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1.252,45
En Düşük
1.238,88
BIST En Aktif Hisseler17:59
|ELITE
|13,64
|16.975.812
|% 10,00
|
|POLTK
|2.204,40
|36.393.972
|% 10,00
|
|DIRIT
|7,15
|1.046.996
|% 10,00
|
|ALFAS
|343,60
|930.093.709
|% 9,99
|
|MARKA
|17,83
|15.424.537
|% 9,99
|
|ONCSM
|129,20
|145.730.195
|% -9,97
|
|DOGUB
|17,99
|44.673.986
|% -9,96
|
|AKFYE
|15,00
|3.846.496.227
|% -9,80
|
|INVEO
|24,50
|241.778.812
|% -9,06
|
|DGGYO
|33,00
|41.221.323
|% -8,33
|
|AKFYE
|15,00
|3.846.496.227
|% -9,80
|
|THYAO
|127,20
|3.680.090.543
|% 1,52
|
|ASTOR
|58,75
|3.021.279.776
|% 3,07
|
|EREGL
|34,84
|2.223.448.109
|% -1,64
|
|KOZAL
|21,40
|1.931.083.686
|% 0,56
|
|AKFYE
|15,00
|3.846.496.227
|% -9,80
|
|YYAPI
|2,88
|391.848.881
|% 7,06
|
|EKGYO
|6,41
|726.186.882
|% 0,47
|
|YKBNK
|9,71
|959.204.055
|% 0,94
|
|ISCTR
|11,97
|1.181.518.547
|% -1,07
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2531
|19,2592
|% 0,11
|
|Euro
|21,0611
|21,0862
|% 0,37
|
|Sterlin
|23,8770
|23,9967
|% -0,12
|
|Frank
|21,2095
|21,3373
|% 0,34
|
|Riyal
|5,1188
|5,1445
|% 0,10
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.010
|2.010
|-10,51
|
|Altın Gr.
|1.244
|1.244
|-5,94
|
|Cumhuriyet
|8.444
|8.572
|-23,00
|
|Tam
|8.491
|8.563
|-13,00
|
|Yarım
|4.147
|4.190
|-6,00
|
|Çeyrek
|2.073
|2.095
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|24,86
|24,88
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|15,36
|15,38
|-0,07
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|B. Petrol
|84,96
|84,96
|-0,03
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