***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı









***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık AlımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAlıma Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiARSA TAHSİSİAlıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, YüzölçümüİZMİR İLİ ALİAĞA İLÇESİ ÇORAKLAR MAH. 147 ADA 2 NO'LU PARSEL ÜZERİNE KAYITLI 10.000 m² ALANA SAHİP ARSAAlıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi31.12.2020Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?Toplam Alım Bedeli10.400.001,47İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)%13,37Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)%61,63Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%19,62Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)%351,45İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%27,71Alım Koşulları60 AY VADELİİşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih31.12.2020Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkileriŞirketin üretim faaliyetlerinin gerçekleştirileceği fabrika binası yatırımında kullanılmak üzere arsa tahsisi yapılmakta olup, şirket faaliyetlerine orta – uzun vadede olumlu yansıması öngörülmektedir.Karşı TarafAliağa Kimya İhtisas ve Karma Organize Sanayi BölgesiKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiÖnemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıMaddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiOSB LİSTE FİYATIDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarŞirketimizin kiralık alanda yürüttüğü muhtelif fırça ve diğer ürünlerin üretim faaliyetlerinin Şirketimizin sahip olacağı fabrika binasında gerçekleştirilmesine yönelik hedefine bağlı olarak, Şirketimiz yönetim kurulunun 31.12.2020 tarihli kararı uyarınca İzmir Aliağa Kimya İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi'ne yapmış olduğumuz arsa tahsis başvurusunun OSB yönetiminin 31.12.2020 tarih ve 2 nolu yönetim kurulu kararıyla onaylandığı tarafımıza iletilmiştir.Söz konusu tahsis kapsamında ilgili OSB'deki 147 ada 2 numaralı 10.000 m²'lik parsel 60 ay taksitle ve 173.333,33 TL'lik taksitlerin her ayın son günü ödenmesi koşuluyla toplamda 10.400.001,47 TL'ye satın alınması için ilk taksit olan 173.333,33 TL ödenmiş olup, kalan 59 adet taksit için 59 adet senet verilmiştir.Parselin tahsisini takiben yapılacak fabrika binası ile ilgili olarak yürütülecek süreçler hakkında gelişme oldukça ayrıca kamuya açıklanacaktır.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900639BIST