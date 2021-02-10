***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı
10.02.2021 18:11
***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Maddi Duran Varlık Alımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
MAKİNE
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
-
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
-
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
-
Toplam Alım Bedeli
1.185.183
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
%1,3
Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
%7,0
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%2,2
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
%40,10
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%3,20
Alım Koşulları
PEŞİN
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
NİSAN 2021
Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkileri
OLUMLU
Karşı Taraf
-
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
PAZARLIK USULÜ
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
Şirketimizin 06.07.2020 tarih ve 512284 numaralı 5.256.140 TL tutarlı Yatırım Teşvik Belgesi'ndeki yatırımlarımıza istinaden
Sentetik Flament üretim hattında kullanılmak üzere 279.445 TL tutarında, Yağlı Boya Kestirme Fırça Üretimi hattında kullanılmak üzere 905.738 TL tutarında olmak üzere toplam 1.185.183 TL tutarındaki makineler şirketimizin üretim tesislerine ulaşmış olup, sentetik filament üretim hattının tamamlanması için kalan 455.698 TL tutarındaki makinelerin Nisan ayında gelmesi ile birlikte bu tarihten itibaren üretime geçilmesi öngörülmektedir.
Söz konusu yatırım ve üretime geçiş süreçleri ile ilgili gelişmeler oldukça kamuoyuna gerekli açıklamalar yapılacaktır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908918
BIST