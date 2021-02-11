***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı









***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık AlımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi11.01.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAlıma Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiArsa TahsisiAlıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümüİzmir İli, Aliağa İlçesi, Çoraklar Mah., 147 ada, 2 no.lu parsel üzerinde kayıtlı 10.000 m² alana sahip arsaAlıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi31.12.2020Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?Toplam Alım Bedeli10.400.001,47 TLİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)%13,37Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)%61,63Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%19,62Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)%351,45İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%27,71Alım Koşulları60 ay vadeliİşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih20.01.2021Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkileriŞirketin üretim faaliyetlerinin gerçekleştirileceği fabrika binası yatırımında kullanılmak üzere arsa tahsisi yapılmakta olup, şirket faaliyetlerine orta – uzun vadede olumlu yansıması öngörülmektedir.Karşı TarafAliağa Kimya İhtisas ve Karma Organize Sanayi BölgesiKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi07/01/2021Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıMaddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiOSB Liste FiyatıDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalar11.01.2021 tarihinde KAP'ta açıklandığı üzere İzmir Aliağa Kimya İhtisas ve Karma OSB'de 10.000 m²'lik parsel için yapılan tahsis başvurusuna ilişkin gerekli onayların alınmasını takiben, arsa tahsisine yönelik olarak OSB yönetimi ve şirketimizce karşılıklı sözleşmelerin imza süreci 20.01.2021 tarihinde tamamlanmış olup, arsanın Şirketimiz adına tahsisi söz konusu tarih itibarıyla kesinleşmiştir.Saygılarımızla .http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909156BIST