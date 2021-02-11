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***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı

11.02.2021 18:30



***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Maddi Duran Varlık Alımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.01.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Arsa Tahsisi
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
İzmir İli, Aliağa İlçesi, Çoraklar Mah., 147 ada, 2 no.lu parsel üzerinde kayıtlı 10.000 m² alana sahip arsa
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
31.12.2020
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
-
Toplam Alım Bedeli
10.400.001,47 TL
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
%13,37
Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
%61,63
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%19,62
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
%351,45
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%27,71
Alım Koşulları
60 ay vadeli
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
20.01.2021
Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkileri
Şirketin üretim faaliyetlerinin gerçekleştirileceği fabrika binası yatırımında kullanılmak üzere arsa tahsisi yapılmakta olup, şirket faaliyetlerine orta – uzun vadede olumlu yansıması öngörülmektedir.
Karşı Taraf
Aliağa Kimya İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
07/01/2021
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
OSB Liste Fiyatı
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

   11.01.2021 tarihinde KAP'ta açıklandığı üzere İzmir Aliağa Kimya İhtisas ve Karma OSB'de 10.000 m²'lik parsel için yapılan tahsis başvurusuna ilişkin gerekli onayların alınmasını takiben, arsa tahsisine yönelik olarak OSB yönetimi ve şirketimizce karşılıklı sözleşmelerin imza süreci 20.01.2021 tarihinde tamamlanmış olup, arsanın Şirketimiz adına tahsisi söz konusu tarih itibarıyla kesinleşmiştir. 
Saygılarımızla .





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909156


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