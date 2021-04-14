***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
14.04.2021 10:04
***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 13.04.2021 tarih ve BİAŞ-2-1555 sayılı Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin yazısına istinaden
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı "Özel Durumlar Tebliği'nin" olağandışı fiyat ve miktar hareketleri başlıklı 8.maddesine göre kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927791
BIST
10:371.395
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 16,39
|Açılış
|: 1.381
|
|Önceki Kapanış
|: 1.378
|
1.396
En Düşük
1.381
10:378,1112
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0055
|Açılış
|: 8,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1300
|
8,1332
En Düşük
8,0920
10:379,7032
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0061
|Açılış
|: 9,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7345
En Düşük
9,6811
10:37454,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,20
|Açılış
|: 454,70
|
|Önceki Kapanış
|: 454,91
|
456,49
En Düşük
454,01
BIST En Aktif Hisseler10:37
|MTRKS
|54,50
|17.692.662
|% 9,97
|
|TUREX
|19,31
|2.410.081
|% 9,97
|
|QUAGR
|24,08
|698.970
|% 9,95
|
|TMPOL
|15,51
|6.903.230
|% 8,77
|
|LUKSK
|70,45
|373.526
|% 6,90
|
|BJKAS
|12,16
|60.670.496
|% -9,99
|
|ORMA
|33,52
|195.623
|% -9,99
|
|SONME
|32,82
|455.574
|% -9,98
|
|UTPYA
|16,81
|759.610
|% -9,96
|
|ETYAT
|4,37
|534.678
|% -9,90
|
|GARAN
|6,85
|252.795.311
|% 2,24
|
|SASA
|44,76
|208.550.409
|% 5,77
|
|KRDMD
|7,40
|187.530.378
|% 0,41
|
|EREGL
|17,12
|170.949.904
|% 0,18
|
|PETKM
|6,18
|142.623.256
|% 0,98
|
|TSKB
|1,31
|59.073.416
|% 1,55
|
|GARAN
|6,85
|252.795.311
|% 2,24
|
|YKBNK
|2,11
|60.823.296
|% 1,44
|
|EKGYO
|1,82
|50.107.442
|% 1,68
|
|KRDMD
|7,40
|187.530.378
|% 0,41
|
|10:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1059
|8,1112
|% 0,07
|
|Euro
|9,6961
|9,7032
|% 0,06
|
|Sterlin
|11,1504
|11,2063
|% 0,33
|
|Frank
|8,7739
|8,8268
|% 0,04
|
|Riyal
|2,1554
|2,1662
|% 0,01
|
|10:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.744
|1.745
|-0,91
|
|Altın Gr.
|455
|455
|0,44
|
|Cumhuriyet
|3.029
|3.075
|23,00
|
|Tam
|3.016
|3.094
|25,35
|
|Yarım
|1.458
|1.496
|12,26
|
|Çeyrek
|731
|748
|6,13
|
|Gümüş.Ons
|25,42
|25,45
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,63
|6,64
|0,03
|
|B. Petrol
|64,47
|64,47
|0,80
|