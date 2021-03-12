***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.03.2021 14:46
***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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BORSA İSTANBUL A.Ş. NİN 11.03.2021 GÜN 2021 / 17 SAYILI DUYURUSU İLE FİRMAMIZ 01.04.2021 DEN İTİBAREN " ANA PAZAR " DA İŞLEM GÖRMESİNE KARAR VERİLMİŞTİR .YATIRIMCILARIMIZA DUYRULUR.
SAYGILARIMIZLA
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917867
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|VAKKO
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|KAPLM
|26,08
|2.969.723
|% 9,95
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|LUKSK
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|ULUSE
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|IDEAS
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|BURCE
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|KENT
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|IHLAS
|0,93
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|9,0428
|9,0489
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|Sterlin
|10,4814
|10,5339
|% 0,49
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|Frank
|8,1052
|8,1540
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|Riyal
|2,0107
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|Altın Gr.
|415
|415
|0,29
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|Cumhuriyet
|2.757
|2.799
|-20,00
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|Tam
|2.742
|2.813
|-10,33
|
|Yarım
|1.325
|1.361
|-4,99
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|Çeyrek
|665
|680
|-2,49
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|Gümüş.Ons
|25,54
|25,58
|-0,57
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|Gümüş Gr.
|6,22
|6,23
|-0,06
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|B. Petrol
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