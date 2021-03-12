***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBORSA İSTANBUL A.Ş. NİN 11.03.2021 GÜN 2021 / 17 SAYILI DUYURUSU İLE FİRMAMIZ 01.04.2021 DEN İTİBAREN " ANA PAZAR " DA İŞLEM GÖRMESİNE KARAR VERİLMİŞTİR .YATIRIMCILARIMIZA DUYRULUR.SAYGILARIMIZLAhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917867BIST