***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.06.2021 14:35
***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi olarak Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme lisanslarına sahip Sn. Selahattin SAYSEN 22.06.2021 tarihi itibariyle göreve başlamıştır.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943553
BIST
16:351.407
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 8,13
|Açılış
|: 1.403
|
|Önceki Kapanış
|: 1.399
|
1.411
En Düşük
1.394
16:358,7039
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -0,0661
|Açılış
|: 8,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7550
|
8,7984
En Düşük
8,6822
16:3510,3700
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -0,0871
|Açılış
|: 10,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4250
|
10,4853
En Düşük
10,3338
16:35496,99
En Yüksek
|Değişim
|: -1,16%
|| -5,83
|Açılış
|: 496,99
|
|Önceki Kapanış
|: 502,81
|
506,03
En Düşük
496,01
BIST En Aktif Hisseler16:35
|TKURU
|168,40
|5.771.475
|% 9,99
|
|VAKFN
|10,57
|163.944.199
|% 9,99
|
|OZBAL
|11,13
|21.344.136
|% 9,98
|
|ISGSY
|10,29
|34.697.356
|% 9,94
|
|CEOEM
|13,62
|84.377.564
|% 9,93
|
|MERIT
|16,92
|1.117.190
|% -10,00
|
|BOBET
|5,71
|915.411.070
|% -8,93
|
|AYCES
|72,05
|3.386.639
|% -7,15
|
|BJKAS
|6,40
|180.666.133
|% -6,57
|
|TSPOR
|2,70
|61.069.589
|% -4,59
|
|THYAO
|14,86
|1.366.397.064
|% 1,85
|
|BOBET
|5,71
|915.411.070
|% -8,93
|
|GARAN
|8,31
|725.495.421
|% 1,47
|
|EKGYO
|2,15
|464.201.858
|% 0,94
|
|FENER
|38,94
|445.964.815
|% -1,17
|
|EKGYO
|2,15
|464.201.858
|% 0,94
|
|BOBET
|5,71
|915.411.070
|% -8,93
|
|YKBNK
|2,17
|325.663.675
|% 0,46
|
|THYAO
|14,86
|1.366.397.064
|% 1,85
|
|GARAN
|8,31
|725.495.421
|% 1,47
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7024
|8,7039
|% -0,75
|
|Euro
|10,3653
|10,3700
|% -0,83
|
|Sterlin
|12,0527
|12,1131
|% -1,07
|
|Frank
|9,4249
|9,4817
|% -0,95
|
|Riyal
|2,3137
|2,3253
|% -0,76
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|-6,88
|
|Altın Gr.
|498
|498
|-4,89
|
|Cumhuriyet
|3.298
|3.348
|-24,00
|
|Tam
|3.282
|3.366
|-23,06
|
|Yarım
|1.586
|1.628
|-11,16
|
|Çeyrek
|796
|814
|-5,58
|
|Gümüş.Ons
|25,80
|25,83
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|7,24
|7,24
|-0,08
|
|B. Petrol
|74,66
|74,66
|-0,24
|
Seans Raporu
16:35
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16:44XU100
Endeks 1, 407 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 57 üstünde . İşlem hacmi 10, 331.00 milyon TL de
-
16:44EUHOL
Yüzde 6.10 oranında artışla 3.48 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 649, 585 adet işlem
-
16:43ETYAT
Yüzde 5.98 oranında artışla 3.72 lira fiyatla işlem gören hissede 805, 117 adet işlem
-
16:42KRGYO
Yüzde 5.33 oranında artışla 5.73 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 217, 425 adet işlem
-
16:40CEOEM
Yüzde 9.93 oranında artışla 13.62 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 561, 692 adet işlem