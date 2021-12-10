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***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

10.12.2021 16:04
***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Açıklamalar

Şirketimizin 10.12.2021 tarihli 2021 / 15 sayılı yönetim kurulu kararı ile
Fabrika hizmet binasının mamul depo alanının yetersiz kalması nedeniyle ek bir depo alanı kiralanması ihtiyacı ortaya çıkmış olup, bu kapsamda "29. Ekim Mah. Ova Küme Evler N45 / Menemen İzmir" adresinde bulunan 5.000 m² kapalı işyerinin 01.01.2022 tarihinden başlamak üzere 2 yıl süre ile aylık 50.000 TL + KDV bedelle kiralanmasına karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982683


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Tam 5.218 5.351 29,15  
Yarım 2.522 2.588 14,10  
Çeyrek 1.265 1.294 7,05  
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Gümüş Gr. 9,76 9,77 0,02  
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