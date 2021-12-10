***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.12.2021 16:04
***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 10.12.2021 tarihli 2021 / 15 sayılı yönetim kurulu kararı ile
Fabrika hizmet binasının mamul depo alanının yetersiz kalması nedeniyle ek bir depo alanı kiralanması ihtiyacı ortaya çıkmış olup, bu kapsamda "29. Ekim Mah. Ova Küme Evler N45 / Menemen İzmir" adresinde bulunan 5.000 m² kapalı işyerinin 01.01.2022 tarihinden başlamak üzere 2 yıl süre ile aylık 50.000 TL + KDV bedelle kiralanmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982683
BIST
16:142.017
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -14,11
|Açılış
|: 2.034
|
|Önceki Kapanış
|: 2.031
|
2.043
En Düşük
2.001
16:1413,9663
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 0,1791
|Açılış
|: 13,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7900
|
13,9663
En Düşük
13,7364
16:1415,7927
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 0,1969
|Açılış
|: 15,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5800
|
15,7927
En Düşük
15,4828
16:14793,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 6,54
|Açılış
|: 793,79
|
|Önceki Kapanış
|: 787,25
|
794,88
En Düşük
782,15
BIST En Aktif Hisseler16:14
|HEDEF
|5,39
|76.027.393
|% 10,00
|
|EUHOL
|2,31
|22.876.512
|% 10,00
|
|ISBTR
|45.441,00
|719.087
|% 10,00
|
|RNPOL
|15,91
|14.683.419
|% 9,95
|
|ISBIR
|66,55
|7.324.027
|% 9,91
|
|EGEPO
|8,55
|41.209.616
|% -10,00
|
|PRKAB
|64,80
|15.372.893
|% -10,00
|
|SONME
|34,20
|1.803.391
|% -10,00
|
|RALYH
|13,77
|14.070.928
|% -10,00
|
|DOBUR
|138,00
|2.166.048
|% -9,98
|
|THYAO
|22,40
|4.379.463.339
|% 1,82
|
|PETKM
|9,10
|2.295.721.205
|% 1,79
|
|SISE
|15,63
|2.085.165.618
|% 1,49
|
|KRDMD
|10,48
|1.905.910.070
|% -0,19
|
|GARAN
|11,72
|1.344.603.235
|% -1,18
|
|EKGYO
|2,49
|950.589.066
|% -1,58
|
|PETKM
|9,10
|2.295.721.205
|% 1,79
|
|TSKB
|1,57
|349.835.255
|% -3,68
|
|THYAO
|22,40
|4.379.463.339
|% 1,82
|
|YKBNK
|3,52
|671.603.616
|% -2,49
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,9206
|13,9663
|% 1,30
|
|Euro
|15,6638
|15,7927
|% 1,26
|
|Sterlin
|18,3185
|18,4104
|% 0,78
|
|Frank
|14,9888
|15,0791
|% 0,80
|
|Riyal
|3,6974
|3,7160
|% 0,90
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.774
|-1,46
|
|Altın Gr.
|791
|791
|3,94
|
|Cumhuriyet
|5.242
|5.322
|28,00
|
|Tam
|5.218
|5.351
|29,15
|
|Yarım
|2.522
|2.588
|14,10
|
|Çeyrek
|1.265
|1.294
|7,05
|
|Gümüş.Ons
|21,90
|21,92
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|9,76
|9,77
|0,02
|
|B. Petrol
|75,28
|75,28
|0,86
|
Seans Raporu
16:14
daha fazla
-
16:29VANGD
Yüzde -4.34 oranında düşüşle 6.17 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 528, 582 adet işlem
-
16:28BERA
Yüzde -4.75 oranında düşüşle 11.62 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 417, 466 adet işlem
-
16:27
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TUPRS, BIMAS, THYAO
-
16:27XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -12, 84 kaybederek (% -0.71 ) 1, 791
-
16:27
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RNPOL, EUHOL, AVGYO, HEDEF, ISBTR, FLAP