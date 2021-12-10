***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 10.12.2021 tarihli 2021 / 15 sayılı yönetim kurulu kararı ileFabrika hizmet binasının mamul depo alanının yetersiz kalması nedeniyle ek bir depo alanı kiralanması ihtiyacı ortaya çıkmış olup, bu kapsamda "29. Ekim Mah. Ova Küme Evler N45 / Menemen İzmir" adresinde bulunan 5.000 m² kapalı işyerinin 01.01.2022 tarihinden başlamak üzere 2 yıl süre ile aylık 50.000 TL + KDV bedelle kiralanmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982683BIST