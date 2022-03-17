***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10.02.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 06.07.2020 tarih ve 512284 numaralı 5.256.140 TL tutarlı Yatırım Teşvik Belgesi'ndeki yatırımı kapsamında 10.02.2021 tarihli KAP açıklaması ile duyurulan sentetik flament üretim hattı tamamlanarak faaliyet geçmiş olup, söz konusu yatırım kapsamında toplamda 735.143 TL ödeme yapılmıştır.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011164BIST