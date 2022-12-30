***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.12.2022 15:22
***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aliağa Kimya İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi ( ALOSBİ ) Müdürlüğünce firmamıza tahsis edilen Aliağa ilçesi Çoraklar Köyü K18-A-16-B-3-C parfta, 147 ada ve 2 parselde kayıtlı arsamız üzerinde inşaatını planladığımız fabrika binasının yapı ruhsatı ALOSBİ bölge müdürlüğünce bugün onaylanmış olup , konuya ilişkin gelişmeler oldukça kamu oyuna gerekli bilgilendirme yapılacaktır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091483
BIST
15:245.555
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 78,40
|Açılış
|: 5.477
|
|Önceki Kapanış
|: 5.477
|
5.563
En Düşük
5.511
15:2418,7177
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0124
|Açılış
|: 18,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8850
|
18,7417
En Düşük
18,6689
15:2420,0022
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0140
|Açılış
|: 20,1100
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|Önceki Kapanış
|: 20,1100
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20,0298
En Düşük
19,9038
15:241.095,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 4,18
|Açılış
|: 1.095,69
|
|Önceki Kapanış
|: 1.091,51
|
1.096,81
En Düşük
1.088,42
BIST En Aktif Hisseler15:22
|TERA
|19,48
|3.169.123
|% 9,99
|
|SAMAT
|19,32
|91.049.820
|% 9,96
|
|COSMO
|121,50
|6.058.499
|% 9,95
|
|AKSGY
|7,85
|76.500.084
|% 9,94
|
|BRKSN
|23,46
|3.890.613
|% 9,93
|
|UZERB
|153,00
|13.294.955
|% -10,00
|
|ZEDUR
|62,10
|2.642.383
|% -10,00
|
|PRDGS
|10,00
|421.766.742
|% -9,99
|
|ULUFA
|10,37
|69.618.337
|% -9,98
|
|BRKVY
|37,12
|340.728.820
|% -5,74
|
|ASELS
|62,15
|7.400.034.104
|% 5,70
|
|TUPRS
|534,20
|4.290.774.584
|% 5,47
|
|THYAO
|144,00
|4.086.092.386
|% 1,19
|
|PETKM
|20,36
|3.293.151.267
|% 2,52
|
|EKGYO
|8,86
|2.977.866.310
|% 2,78
|
|EKGYO
|8,86
|2.977.866.310
|% 2,78
|
|DOHOL
|10,86
|2.507.934.514
|% 7,10
|
|YKBNK
|11,95
|2.144.976.203
|% -0,42
|
|PETKM
|20,36
|3.293.151.267
|% 2,52
|
|ISCTR
|13,00
|2.010.398.530
|% 0,62
|
|15:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7168
|18,7191
|% 0,07
|
|Euro
|19,9876
|19,9930
|% 0,02
|
|Sterlin
|22,4799
|22,5926
|% -0,12
|
|Frank
|20,1941
|20,3157
|% 0,01
|
|Riyal
|4,9611
|4,9860
|% 0,02
|
|15:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.820
|1.820
|5,44
|
|Altın Gr.
|1.095
|1.095
|3,59
|
|Cumhuriyet
|7.341
|7.452
|15,00
|
|Tam
|7.381
|7.432
|-1,00
|
|Yarım
|3.574
|3.632
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.793
|1.816
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,91
|23,95
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|14,40
|14,42
|0,04
|
|B. Petrol
|83,34
|83,34
|-0,12
|