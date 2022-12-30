***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarAliağa Kimya İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi ( ALOSBİ ) Müdürlüğünce firmamıza tahsis edilen Aliağa ilçesi Çoraklar Köyü K18-A-16-B-3-C parfta, 147 ada ve 2 parselde kayıtlı arsamız üzerinde inşaatını planladığımız fabrika binasının yapı ruhsatı ALOSBİ bölge müdürlüğünce bugün onaylanmış olup , konuya ilişkin gelişmeler oldukça kamu oyuna gerekli bilgilendirme yapılacaktır.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091483BIST