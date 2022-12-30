Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

30.12.2022 15:22
***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Aliağa Kimya İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi ( ALOSBİ ) Müdürlüğünce firmamıza tahsis edilen Aliağa ilçesi Çoraklar Köyü K18-A-16-B-3-C parfta, 147 ada ve 2 parselde kayıtlı arsamız üzerinde inşaatını planladığımız fabrika binasının yapı ruhsatı ALOSBİ bölge müdürlüğünce bugün onaylanmış olup , konuya ilişkin gelişmeler oldukça kamu oyuna gerekli bilgilendirme yapılacaktır.
 Saygılarımızla





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091483


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:245.555
Değişim :  1,43% |  78,40
Açılış :  5.477  
Önceki Kapanış :  5.477  
En Yüksek
5.563 En Düşük
5.511
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler15:22
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TERA 19,48 3.169.123 % 9,99  
SAMAT 19,32 91.049.820 % 9,96  
COSMO 121,50 6.058.499 % 9,95  
AKSGY 7,85 76.500.084 % 9,94  
BRKSN 23,46 3.890.613 % 9,93  
daha fazla
15:22 Alış Satış %  
Dolar 18,7168 18,7191 % 0,07  
Euro 19,9876 19,9930 % 0,02  
Sterlin 22,4799 22,5926 % -0,12  
Frank 20,1941 20,3157 % 0,01  
Riyal 4,9611 4,9860 % 0,02  
daha fazla
15:22 Alış Satış %  
Altın Ons 1.820 1.820 5,44  
Altın Gr. 1.095 1.095 3,59  
Cumhuriyet 7.341 7.452 15,00  
Tam 7.381 7.432 -1,00  
Yarım 3.574 3.632 -1,00  
Çeyrek 1.793 1.816 0,00  
Gümüş.Ons 23,91 23,95 0,02  
Gümüş Gr. 14,40 14,42 0,04  
B. Petrol 83,34 83,34 -0,12  
Seans Raporu 15:22
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru