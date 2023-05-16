***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi11.10.2017,25.10.2017Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar11.10.2017 ve 25.10.2017 Tarihli Vergi Cezalarına Konu Bildirimde Yer Alan Cezalar,İzmir 4.Vergi Dairesinin 2017/2217 Esas Sayılı Dosyasında Birleştirilmiş Olup Kaldırılmış ve Dosyalar Kapatılmıştır.Saygılarımızla Kamuoyuna Duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151689BIST