***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.05.2023 16:09
***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.10.2017,25.10.2017
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
11.10.2017 ve 25.10.2017 Tarihli Vergi Cezalarına Konu Bildirimde Yer Alan Cezalar,İzmir 4.Vergi Dairesinin 2017/2217 Esas Sayılı Dosyasında Birleştirilmiş Olup Kaldırılmış ve Dosyalar Kapatılmıştır.
Saygılarımızla Kamuoyuna Duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151689
BIST
16:544.547
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 45,32
|Açılış
|: 4.406
|
|Önceki Kapanış
|: 4.501
|
4.573
En Düşük
4.406
16:5419,7301
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0758
|Açılış
|: 20,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6000
|
19,8893
En Düşük
19,6429
16:5421,4281
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0647
|Açılış
|: 22,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3500
|
21,7594
En Düşük
21,3349
16:541.273,84
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,84
|Açılış
|: 1.273,84
|
|Önceki Kapanış
|: 1.274,68
|
1.289,60
En Düşük
1.267,95
BIST En Aktif Hisseler16:54
|SDTTR
|96,25
|169.980.079
|% 10,00
|
|AVHOL
|30,88
|8.723.044
|% 9,97
|
|PCILT
|20,74
|8.867.777
|% 9,97
|
|EUPWR
|76,70
|908.714.458
|% 9,96
|
|PSGYO
|5,30
|120.024.744
|% 9,96
|
|DAGHL
|14,20
|107.715.528
|% -9,96
|
|AEFES
|61,90
|546.686.712
|% -9,96
|
|ISCTR
|11,35
|5.523.582.676
|% -9,78
|
|AKBNK
|15,80
|5.287.782.733
|% -9,04
|
|YKBNK
|9,53
|6.612.392.853
|% -8,98
|
|KCHOL
|79,40
|8.338.368.687
|% -8,94
|
|YKBNK
|9,53
|6.612.392.853
|% -8,98
|
|ISCTR
|11,35
|5.523.582.676
|% -9,78
|
|AKBNK
|15,80
|5.287.782.733
|% -9,04
|
|THYAO
|132,80
|4.949.490.017
|% 6,75
|
|YKBNK
|9,53
|6.612.392.853
|% -8,98
|
|ISCTR
|11,35
|5.523.582.676
|% -9,78
|
|AKBNK
|15,80
|5.287.782.733
|% -9,04
|
|EKGYO
|6,22
|1.306.676.211
|% 4,89
|
|GARAN
|27,64
|3.184.907.309
|% -7,25
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,6974
|19,7301
|% 0,39
|
|Euro
|21,4168
|21,4281
|% 0,30
|
|Sterlin
|24,6072
|24,7306
|% 0,22
|
|Frank
|21,9422
|22,0743
|% 0,35
|
|Riyal
|5,2416
|5,2679
|% 0,28
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.010
|2.010
|-6,21
|
|Altın Gr.
|1.273
|1.273
|-1,68
|
|Cumhuriyet
|9.085
|9.222
|-137,00
|
|Tam
|9.031
|9.280
|-125,43
|
|Yarım
|4.454
|4.592
|-79,00
|
|Çeyrek
|2.220
|2.289
|-47,00
|
|Gümüş.Ons
|24,03
|24,05
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|15,20
|15,21
|-0,03
|
|B. Petrol
|75,59
|75,59
|0,36
|
Seans Raporu
16:54
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-
17:09XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 46, 15 artarak (% 0.92 ) 5, 039
-
17:09XU100
Endeks 4, 545 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 98 üstünde . İşlem hacmi 70, 697.00 milyon TL de
-
17:09KRDMD
Yüzde 5.39 oranında artışla 16.02 lira fiyatla işlem gören hissede 86, 326, 167 adet işlem
-
17:08PSGYO
Yüzde 9.96 oranında artışla 5.30 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 428, 908 adet işlem
-
17:07GMTAS
Yüzde 5.28 oranında artışla 11.76 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 115, 736 adet işlem