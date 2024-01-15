***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar29.12.2023 tarihinde yapmış olduğumuz bildirime konu Aliağa Kimya İhtisas ve Organize Sanayi bölgesinde bulunan söz konusu arsanın İZSAN PLASTİK ve FIRÇA SAN.TİC.A.Ş.' ye kısmi bölünme yoluyla devredilmesi ve adına tahsis belgesi çıkartılması için gerekli başvurular yapılmış olup, başvurumuz bugün itibariyle olumlu karşılanmış ve İZSAN PLASTİK ve FIRÇA SAN.TİC.A.Ş adına arsa parsel tahsis belgesi düzenlenmiştir.Kamuoyuna Saygılarımızla duyrulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1240247BIST