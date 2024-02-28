***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konirketimizin 2024 yılı satış bağlantıları kapsamındaİzmir ilinde ki bayimiz ile 9.000.000 TL satış bağlantısı yapılmış olup avans ödemesi alınmıştır. Ciro ve karlılığımızı olumlu yönde etkilemesi beklenmektedir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252609BIST