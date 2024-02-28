***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.02.2024 13:15
***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konirketimizin 2024 yılı satış bağlantıları kapsamında
İzmir ilinde ki bayimiz ile 9.000.000 TL satış bağlantısı yapılmış olup avans ödemesi alınmıştır. Ciro ve karlılığımızı olumlu yönde etkilemesi beklenmektedir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252609
BIST
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13:239.209
En Düşük
|Değişim
|: 0,33%
|| 29,92
|Açılış
|: 9.185
|
|Önceki Kapanış
|: 9.179
|
9.111
En Yüksek
9.223
13:2331,1863
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0426
|Açılış
|: 31,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2450
|
31,3872
En Düşük
31,0687
13:2333,7667
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0418
|Açılış
|: 33,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 33,8000
|
34,0887
En Düşük
33,6740
13:232.030,91
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -2,10
|Açılış
|: 2.030,91
|
|Önceki Kapanış
|: 2.033,01
|
2.049,92
En Düşük
2.029,19
BIST En Aktif Hisseler13:21
|EDATA
|36,30
|86.387.075
|% 10,00
|
|KTLEV
|132,00
|408.676.405
|% 10,00
|
|YAYLA
|17,27
|65.374.606
|% 10,00
|
|INVEO
|49,94
|302.794.982
|% 10,00
|
|BRKVY
|181,50
|24.246.265
|% 10,00
|
|SNKRN
|45,00
|2.741.375
|% -9,96
|
|FMIZP
|331,00
|102.975.390
|% -6,56
|
|DESPC
|47,68
|27.197.288
|% -6,23
|
|DMSAS
|6,83
|99.106.173
|% -6,05
|
|ARDYZ
|55,90
|518.933.903
|% -6,05
|
|THYAO
|281,50
|5.367.196.623
|% 0,45
|
|EREGL
|46,58
|4.761.093.962
|% -0,81
|
|KCAER
|64,75
|2.690.087.017
|% -0,46
|
|PGSUS
|861,50
|2.292.133.815
|% 3,98
|
|MIATK
|78,85
|2.275.298.731
|% -0,19
|
|ZOREN
|5,49
|692.213.186
|% 2,04
|
|EKGYO
|11,45
|1.376.593.961
|% 1,33
|
|ISCTR
|11,10
|1.209.927.611
|% -0,63
|
|EREGL
|46,58
|4.761.093.962
|% -0,81
|
|ADESE
|3,01
|233.561.292
|% 6,74
|
|13:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,1818
|31,1866
|% 0,14
|
|Euro
|33,7550
|33,7655
|% -0,13
|
|Sterlin
|39,2903
|39,4873
|% -0,21
|
|Frank
|35,2663
|35,4788
|% -0,01
|
|Riyal
|8,2942
|8,3358
|% 0,19
|
|13:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,31
|22,35
|% 0,66
|
|Platin
|884,44
|885,43
|% 0,66
|
|Paladyum
|919,24
|922,14
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,83
|81,83
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.026,05
|2.026,28
|% 0,66
|