***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.03.2024 17:48
***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 2024 yılı satış bağlantıları kapsamında
Antalya ilinde ki 4 bayimiz ile 8.204.000 TL
Bursa ilinde ki 2 bayimiz ile 3.295.000 TL
Kayseri ilinde ki 1 bayimiz ile 3.375.000 TL
Denizli ilinde ki 1 bayimiz ile 1.500.000 TL
Sakarya ilinde ki 1 bayimiz ile 1.438.000 TL
İzmir ilinde ki 2 bayimiz ile 4.425.000 TL olmak üzere
Toplamda 22.237.000,00 TL satış bağlantısı yapılmış olup avans ödemeleri alınmıştır. Ciro ve karlılığımızı olumlu yönde etkilemesi beklenmektedir.
Kamuoyuna Saygılarımızla duyrulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257050
BIST