***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 2024 yılı satış bağlantıları kapsamındaAntalya ilinde ki 4 bayimiz ile 8.204.000 TLBursa ilinde ki 2 bayimiz ile 3.295.000 TLKayseri ilinde ki 1 bayimiz ile 3.375.000 TLDenizli ilinde ki 1 bayimiz ile 1.500.000 TLSakarya ilinde ki 1 bayimiz ile 1.438.000 TLİzmir ilinde ki 2 bayimiz ile 4.425.000 TL olmak üzereToplamda 22.237.000,00 TL satış bağlantısı yapılmış olup avans ödemeleri alınmıştır. Ciro ve karlılığımızı olumlu yönde etkilemesi beklenmektedir.Kamuoyuna Saygılarımızla duyrulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257050BIST