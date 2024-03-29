***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05.01.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarTekzen Ticaret ve Yatırım A.Ş hakkında açılan 24.İcra Müdürlüğü,2022/259 Esas sayılı alacak dosyası'na konu alacağımız toplam 3.750.000 TL olarak 6 taksit halinde ödenmesi konusunda taraflar anlaşmaya varmış olupİlk taksit tutarı olan 625.000 TL bugün şirket hesaplarımıza geçmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264344BIST