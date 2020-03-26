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***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

26.03.2020 18:28
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***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Payların Geri Alınması Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni GERİ ALIM İŞLEMİNİN NİTELİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ VE ALIM YAPILAN İŞLEMLER GİRİLMİŞTİR.

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Yakın Ve Ciddi Bir Kayıptan Kaçınmak Amacıyla
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Şirketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması ve günlük ağırlıklı ortalama fiyatının son bir ayda yüzde kırkın üzerinde değer kaybetmesi nedeniyle
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.03.2020
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 500.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 750.000

Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
B Grubu, IZFAS, TREIFIR00016 26.03.2020 18,335 0,11 1,333 YOKTUR

Ek Açıklamalar
25 Mart 2020 tarihli şirket paylarının geri alım kararı gereğince
26.03.2020 tarihinde 1,33 – 1,34 TL fiyat aralığından 18.335 adet pay Şirketimiz tarafından geri alınmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832461


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