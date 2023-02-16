***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Pay Geri Alımı HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği DiğerSöz Konusu Geri Alımın Amacı Şirket pay fiyatının Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması sebebiyle, pay fiyatının istikrarlı ve gerçek değerine uygun oluşumuna katkı sağlamakYönetim Kurulu Karar Tarihi 16.02.2023Geri Alıma Konu Pay Miktarı 1.500.000Ödenecek Azami Tutar (TL) 10.000.000Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 16.02.2023 tarihli toplantısındaSermaye Piyasası Kurulu'nun 14.02.2023 tarih ve 9/177 sayılı ilke kararı ile Şirket paylarının geri alımına ilişkin açıklamaları çerçevesinde1. Şirketimizin pay fiyatının Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması sebebiyle, pay fiyatının istikrarlı ve gerçek değerine uygun oluşumuna katkı sağlamak amacıyla pay geri alım işlemleri gerçekleştirilmesine,2. Pay geri alım işlemlerinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ile birlikte Sermaye Piyasası Kurulu'nun İ-SPK.22.7 (14.02.2023 tarih ve 9/177 s.k.) sayılı İlke Kararı'ında belirtilen hususlar çerçevesinde gerçekleştirilmesine,3. Pay geri alımına konu edilebilecek azami pay sayısının Şirket sermayesinin %2,54'üne karşılık gelen 1.500.000 TL nominal değerli 1.500.000 adet pay olarak belirlenmesine,4. Payların geri alımı için ayrılacak fonun şirket öz kaynaklarından karşılanmak üzere en fazla 10.000.000 TL olarak belirlenmesine,5. Pay geri alım programı süresinin 1 yıl olarak belirlenmesine,6. Şirket paylarının geri alım işlemleri ile ilgili olarak, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda gerekli özel durum açıklamalarının yapılmasına ve pay geri alımına ilişkin kararın ilk Genel Kurul'un bilgisine sunulmasına karar verilmiştir.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114309BIST