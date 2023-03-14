***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
14.03.2023 18:15
***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi PAY GERİ ALIM HK
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Şirket pay fiyatının Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması sebebiyle, pay fiyatının istikrarlı ve gerçek değerine uygun oluşumuna katkı sağlamak
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 16.02.2023
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 1.500.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 10.000.000
Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
B Grubu, IZFAS, TREIFIR00016 17.02.2023 10.000 0,017 5,23 YOKTUR
B Grubu, IZFAS, TREIFIR00016 13.03.2023 42.503 0,072 5,99 YOKTUR
B Grubu, IZFAS, TREIFIR00016 14.03.2023 8.414 0,014 5,75 YOKTUR
B Grubu, IZFAS, TREIFIR00016 14.03.2023 39.120 0,066 5,76 YOKTUR
B Grubu, IZFAS, TREIFIR00016 14.03.2023 2.466 0,004 5,77 YOKTUR
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 16.02.2023 tarihli Şirket paylarımızın geri alınmasına ilişkin yönetim kurulu kararı çerçevesinde
14.03.2023 tarihinde 5,75 - 5,77 TL fiyat aralığında 50.000 adet pay geri alımı gerçekleştirilmiştir.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1124580
BIST