***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi PAY GERİ ALIM HKYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği DiğerSöz Konusu Geri Alımın Amacı Şirket pay fiyatının Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması sebebiyle, pay fiyatının istikrarlı ve gerçek değerine uygun oluşumuna katkı sağlamakYönetim Kurulu Karar Tarihi 16.02.2023Geri Alıma Konu Pay Miktarı 1.500.000Ödenecek Azami Tutar (TL) 10.000.000Geri Alım İşlemlerinin Detaylarıİşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarB Grubu, IZFAS, TREIFIR00016 17.02.2023 10.000 0,017 5,23 YOKTURB Grubu, IZFAS, TREIFIR00016 13.03.2023 42.503 0,072 5,99 YOKTURB Grubu, IZFAS, TREIFIR00016 14.03.2023 8.414 0,014 5,75 YOKTURB Grubu, IZFAS, TREIFIR00016 14.03.2023 39.120 0,066 5,76 YOKTURB Grubu, IZFAS, TREIFIR00016 14.03.2023 2.466 0,004 5,77 YOKTUREk AçıklamalarŞirketimizin 16.02.2023 tarihli Şirket paylarımızın geri alınmasına ilişkin yönetim kurulu kararı çerçevesinde14.03.2023 tarihinde 5,75 - 5,77 TL fiyat aralığında 50.000 adet pay geri alımı gerçekleştirilmiştir.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1124580BIST