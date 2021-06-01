***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelli Sermaye Arttırımı HkYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 01.06.2021Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 60.000.000Mevcut Sermaye (TL) 16.875.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 59.062.500Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREIFIR00024 375.000 937.500,000 250,00000 1,00 A Grubu, İşlem Görmüyor, TREIFIR00024 NâmaB Grubu, IZFAS, TREIFIR00016 16.500.000 41.250.000,000 250,00000 1,00 B Grubu, IZFAS, TREIFIR00016 NâmaMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 16.875.000 42.187.500,000 250,00000Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Satılamayan paylar olması halinde söz konusu paylar Orhan Dilberoğlu ve Natan Kohen tarafından satın alınacaktır.Para Birimi TRYEk AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu 01.06.2021 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.1.Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, Şirketimizin 2022 yılı sonuna kadar geçerli 60.000.000 TL (Altmış Milyon Türk Lirası) kayıtlı ihraç tavanı dahilinde kalmak kaydıyla 16.875.000 TL (on altı milyon sekiz yüz yetmiş beş bin Türk Lirası) olan çıkarılmış sermayesinin, %250 oranında (bedelli) nakden artırılarak, 59.062.500 TL'ye (elli dokuz milyon altmış iki bin beş yüz Türk Lirası) çıkarılmasına,2. Artırılan 42.187.500 TL sermayeyi temsil eden, beheri 1,00 TL nominal değerli, 937.500 adet A grubu nama yazılı imtiyazlı, 41.250.000 adet B grubu nama yazılı olarak ihracına,3. Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkının) kısıtlanmamasına, yeni pay alma haklarının nominal değer üzerinden kullandırılmasına ve yeni pay alma hakkının kullanılmasında 1 TL nominal değerli bir payın kullanım fiyatının 1 TL olarak belirlenmesine,4. Yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 (on beş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine5. İşbu sermaye artırımında (A) grubu imtiyazlı pay sahiplerine (A) grubu imtiyazlı nama yazılı pay, (B) grubu pay sahiplerine (B) grubu nama yazılı pay verilmesine,6. Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların 2 iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Birincil Piyasası'nda oluşacak fiyattan Borsa İstanbul A.Ş.'de halka arz edilmesine,7. Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa‘da halka arz yoluyla satış süresinin bitiş tarihinden itibaren kalan paylar olması halinde söz konusu payların 3 iş günü içerisinde halka arz fiyatının ortalamasından aşağı olmamak üzere bedellerinin tam ve nakden ödenerek Şirket ortakları ve yönetim kurulu üyeleri Orhan Dilberoğlu ve Natan Kohen tarafından satın alınacağının taahhüt edilmesine,8. Şirket ortakları ve yönetim kurulu üyeleri Orhan Dilberoğlu ve Natan Kohen sermaye artırımı nedeniyle ihraç ve halka arz edilecek toplam 42.187.500 TL nominal değerli Şirket paylarına ilişkin olarak yeni pay alma haklarının tamamını kullanacağını ve bu suretle elde edeceği payların borsada işlem görmeye başlamasının ardından 1 yıl süreyle satmayacağını beyan, kabul ve taahhüt etmesine,9. Sermaye artırımı nedeniyle çıkarılacak payların şirket ortaklarına SPK ve MKK'nın kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına,10. Sermaye artırımı işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla gerekli başvuruların yapılması, izinlerin alınması ve işlemlerin ifa ve ikmali için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Ticaret Bakanlığı ve ilgili diğer tüm resmi kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli her türlü işlemlerin yapılması hususunda yönetime yetki verilmesine,Oy birliği ile karar verilmiştirhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939417BIST