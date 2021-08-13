***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sermaye Artırım Başvurusunun SPK Tarafından Olumsuz Karşılanması Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 01.06.2021Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 60.000.000Mevcut Sermaye (TL) 16.875.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 59.062.500Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREIFIR00024 375.000 937.500,000 250,00000 1,00 A Grubu, İşlem Görmüyor, TREIFIR00024 NâmaB Grubu, IZFAS, TREIFIR00016 16.500.000 41.250.000,000 250,00000 1,00 B Grubu, IZFAS, TREIFIR00016 NâmaMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 16.875.000 42.187.500,000 250,00000Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Satılamayan paylar olması halinde söz konusu paylar Orhan Dilberoğlu ve Natan Kohen tarafından satın alınacaktır.Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 10.06.2021SPK Başvuru Sonucu RedEk Açıklamalar01.06.2021 tarihinde alınan yönetim kurulu kararı uyarınca Şirketimizin 16.875.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin %250 oranında nakden olmak üzere 42.187.500 TL artışla 59.062.500 TL ye çıkarılması kapsamında izahnamenin onaylanması amacıyla 10.06.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz başvurunun 12.08.2021 tarihinde olumsuz karşılandığı Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.08.2021 tarih ve 2021 / 39 sayılı haftalık bülteninde yayımlanmıştır. Red gerekçesine ilişkin henüz şirketimize yapılmış bir bildirim bulunmamaktadır.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957887BIST