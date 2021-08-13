***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
13.08.2021 12:21
***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Sermaye Artırım Başvurusunun SPK Tarafından Olumsuz Karşılanması Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 01.06.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 60.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 16.875.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 59.062.500
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREIFIR00024 375.000 937.500,000 250,00000 1,00 A Grubu, İşlem Görmüyor, TREIFIR00024 Nâma
B Grubu, IZFAS, TREIFIR00016 16.500.000 41.250.000,000 250,00000 1,00 B Grubu, IZFAS, TREIFIR00016 Nâma
Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 16.875.000 42.187.500,000 250,00000
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Satılamayan paylar olması halinde söz konusu paylar Orhan Dilberoğlu ve Natan Kohen tarafından satın alınacaktır.
Para Birimi TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 10.06.2021
SPK Başvuru Sonucu Red
Ek Açıklamalar
01.06.2021 tarihinde alınan yönetim kurulu kararı uyarınca Şirketimizin 16.875.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin %250 oranında nakden olmak üzere 42.187.500 TL artışla 59.062.500 TL ye çıkarılması kapsamında izahnamenin onaylanması amacıyla 10.06.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz başvurunun 12.08.2021 tarihinde olumsuz karşılandığı Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.08.2021 tarih ve 2021 / 39 sayılı haftalık bülteninde yayımlanmıştır. Red gerekçesine ilişkin henüz şirketimize yapılmış bir bildirim bulunmamaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957887
BIST