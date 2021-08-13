Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

13.08.2021 12:21



***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Sermaye Artırım Başvurusunun SPK Tarafından Olumsuz Karşılanması Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 01.06.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 60.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 16.875.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 59.062.500

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREIFIR00024 375.000 937.500,000 250,00000 1,00 A Grubu, İşlem Görmüyor, TREIFIR00024 Nâma
B Grubu, IZFAS, TREIFIR00016 16.500.000 41.250.000,000 250,00000 1,00 B Grubu, IZFAS, TREIFIR00016 Nâma

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 16.875.000 42.187.500,000 250,00000

Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Satılamayan paylar olması halinde söz konusu paylar Orhan Dilberoğlu ve Natan Kohen tarafından satın alınacaktır.
Para Birimi TRY

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 10.06.2021
SPK Başvuru Sonucu Red

Ek Açıklamalar
01.06.2021 tarihinde alınan yönetim kurulu kararı uyarınca Şirketimizin 16.875.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin %250 oranında nakden olmak üzere 42.187.500 TL artışla 59.062.500 TL ye çıkarılması kapsamında izahnamenin onaylanması amacıyla 10.06.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz başvurunun 12.08.2021 tarihinde olumsuz karşılandığı Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.08.2021 tarih ve 2021 / 39 sayılı haftalık bülteninde yayımlanmıştır. Red gerekçesine ilişkin henüz şirketimize yapılmış bir bildirim bulunmamaktadır.
Saygılarımızla





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957887


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:291.445
Değişim :  0,04% |  0,53
Açılış :  1.445  
Önceki Kapanış :  1.444  
En Yüksek
1.449 En Düşük
1.440
BIST En Aktif Hisseler13:27
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
VKING 7,60 4.295.781 % 9,99  
IZFAS 6,20 5.497.264 % 9,93  
DARDL 2,56 9.089.032 % 9,87  
GSDDE 2,46 17.840.200 % 9,82  
AGYO 3,16 54.543.384 % 9,72  
daha fazla
13:27 Alış Satış %  
Dolar 8,5373 8,5385 % -0,03  
Euro 10,0368 10,0406 % -0,23  
Sterlin 11,7491 11,8080 % -0,09  
Frank 9,2277 9,2833 % 0,17  
Riyal 2,2704 2,2818 % -0,01  
daha fazla
13:27 Alış Satış %  
Altın Ons 1.762 1.762 8,81  
Altın Gr. 483 483 1,80  
Cumhuriyet 3.207 3.257 2,00  
Tam 3.191 3.272 0,97  
Yarım 1.542 1.583 0,47  
Çeyrek 774 791 0,23  
Gümüş.Ons 23,41 23,45 0,25  
Gümüş Gr. 6,40 6,41 0,04  
B. Petrol 71,20 71,20 -0,11  
Seans Raporu 13:27
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru