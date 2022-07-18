***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırımı Kapsamında Rüçhan Hakkı Kullanım TarihleriYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Herhangi bir düzeltme yoktur. Bedelli sermaye arttırım hak kullanım güncellenmiştir.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.03.2022Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 60.000.000Mevcut Sermaye (TL) 16.875.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 59.062.500Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREIFIR00024 375.000 937.500,000 250,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREIFIR00024 Nâma A Grubu, IZFA1(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRIFIR00026B Grubu, IZFAS, TREIFIR00016 16.500.000 41.250.000,000 250,00000 1,00 B Grubu B Grubu, IZFAS, TREIFIR00016 Nâma B Grubu, IZFAS(RÜÇHAN), TRRIFIR00018Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 16.875.000 42.187.500,000 250,00000Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Orhan Dilberoğlu ve Natan Kohen tarafından satın alınacaktır.Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 07.07.2022Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 21.07.2022Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 28.03.2022SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 30.06.2022Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 14.07.2022 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 13.07.2022 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek Açıklamalar06.07.2022 tarihinde yaptığımız özel durum acıklamasına istinaden hak kullanım bildirimidir.Şirketimizin 60.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 16.875.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 32.969.500 TL tutarının nakden ve 9.218.000 TL tutarının ise Şirketimiz ortakları Orhan Dilberoğlu ve Natan Kohen'in önceden Şirketimize nakden aktarmış olduğu tutarlar nedeniyle oluşan Şirketimiz borçlarına mahsubu suretiyle olmak üzere toplamda 42.187.500 TL (%250 oranında) artırılarak 59.062.500 TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na yapılan başvuru SPK'nın 30.06.2022 tarih ve 35/982 sayılı toplantısında onaylanmıştır.SPK tarafından onaylı izahname Kamuyu Aydınlatma Platforumu'nda 01.07.2022 tarihinde yayımlanmıştır.- Pay sahiplerimizin yeni pay alma hakları kullandırılacak olup, ellerindeki payların %250'si oranında yeni pay alma hakları bulunmaktadır.- Yeni pay alma hakları izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak 07.07.2022 ile 21.07.2022 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılacaktır.- Yeni pay alma haklarının kullanımında, 1,00 TL nominal değerli pay 1,00 TL'den satışa arz edilecektir.- Sermaye artırımına ilişkin izahnameye ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nun www.kap.org.tr, Şirketimizin www.izmirfirca.com.tr ve sermaye artırımına aracılık eden İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin www.infoyatirim.com adreslerindeki internet sitelerinden de ulaşılması mümkündür.- Yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkı) kullanılmasından sonra kalan paylar 2 iş günü süresince nominal değerin altında olmamak kaydıyla Borsa Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan halka arz edilecektir.- Yeni pay alma haklarının kullanımı ve kalan payların Borsa'da halka arzından sonra satılamayan pay kalması halinde söz konusu payların tamamı, payların Borsa'da satış süresinin bitişini takip eden 3 (üç) iş günü içinde halka arz fiyatının ortalamasından aşağı olmamak üzere Orhan Dilberoğlu ve Natan Kohen tarafından bedelleri tam ve nakden ödenerek satın alınacaktır.Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045710BIST