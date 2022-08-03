***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sermaye Artırımının Tamamlanması ve Ana Sözleşmenin Tadili İçin SPK'ya Başvuru YapılmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 24.03.2022Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 60.000.000Mevcut Sermaye (TL) 16.875.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 59.062.500Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREIFIR00024 375.000 937.500,000 250,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREIFIR00024 Nâma A Grubu, IZFA1(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRIFIR00026B Grubu, IZFAS, TREIFIR00016 16.500.000 41.250.000,000 250,00000 1,00 B Grubu B Grubu, IZFAS, TREIFIR00016 Nâma B Grubu, IZFAS(RÜÇHAN), TRRIFIR00018 165.500,042Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 16.875.000 42.187.500,000 250,00000 165.500,042Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Orhan Dilberoğlu ve Natan Kohen tarafından satın alınacaktır.Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 07.07.2022Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 21.07.2022Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 03.08.2022SPK Başvuru Tarihi 28.03.2022SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 30.06.2022Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 14.07.2022 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 13.07.2022 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimizin 03.08.2022 tarihli yönetim kurulu kararı ileŞirketimizin 60.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 16.875.000 TL olan çıkarılmış sermayesi mevcut ortakların rüçhan haklarının kullandırılarak, 32.969.500 TL tutarının nakden ve 9.218.000 TL (4.350.000 TL'lik kısmı Orhan Dilberoğlu'nun, 4.868.000 TL'lik kısmı ise Natan Kohen'in önceden Şirketimize nakden aktarmış olduğu tutarlardan oluşmaktadır.) tutarının ise Şirketimiz ortakları Orhan Dilberoğlu ve Natan Kohen'in önceden Şirketimize nakden aktarmış olduğu tutarlar nedeniyle oluşan Şirketimiz borçlarına mahsubu suretiyle olmak üzere toplamda 42.187.500 TL (%250 oranında) artırılarak 59.062.500 TL'ye çıkartılması ile ilgili olarak ihraç edilen 42.187.500 TL nominal değerli pay için rüçhan hakları 07.07.2022 – 21.07.2022 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullanılmış olup, rüçhan haklarının kullanılmasının ardından kalan 165.500,042 TL nominal değerli payların 26 – 27 Temmuz 2022 tarihleri arasında 2 iş günü süre ile Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satışı neticesinde, Birincil Piyasa'da halka arz işlemleri kapsamında payların satışı 26.07.2022 tarihi itibariyle tamamlanmıştır.Artırılan 42.187.500 TL sermayeyi temsil eden paylar karşılığında bu payları satın alan kişiler tarafından yeni pay alma hakları kullanma süresi (07.07.2022 – 21.07.2022) içerisinde 9.218.000,00 TL mahsuben ve 32.803.999,99 TL nakden, kalan payların 26.07.2022 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da oluşan fiyatlardan satılmasından 457.813,43 TL olmak üzere toplamda 9.218.000,00 TL mahsuben ve 33.261.813,42 TL nakit girişi olmak üzere toplamda 42.479.813,42 TL fon sağlanmıştır.Nakit olarak artırılan 42.187.500 TL nominal değerli payların ihracı izahnamede belirtilen koşullar çerçevesinde tamamlanarak, bedelleri nakden ve tamamen ödenmiş olması sebebiyle, Şirketimizin yeni çıkarılmış sermayesi 59.062.500 TL'ye yükselmiş olup, şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar " başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine ilişkin olarak uygun görüş alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kuruluna başvuru yapılmasına, iş bu karar kapsamında gerekli her türlü iş ve işlemin ifasına karar verilmiştir.Bu çerçevede, bedelli sermaye artırımının tamamlanması sonucu, Şirketimizin yeni çıkarılmış sermayesi 59.062.500 TL'ye yükselmiş olup, Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine ilişkin olarak uygun görüş alınması amacıyla bugün (03.08.2022 tarihinde) Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.Esas Sözleşme Tadil Metni ekte yer almaktadır.Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.Eklenen DökümanlarEK: 1 IZFAS Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051492BIST