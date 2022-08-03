***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
03.08.2022 16:19
***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Sermaye Artırımının Tamamlanması ve Ana Sözleşmenin Tadili İçin SPK'ya Başvuru Yapılması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.03.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 60.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 16.875.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 59.062.500
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREIFIR00024 375.000 937.500,000 250,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREIFIR00024 Nâma A Grubu, IZFA1(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRIFIR00026
B Grubu, IZFAS, TREIFIR00016 16.500.000 41.250.000,000 250,00000 1,00 B Grubu B Grubu, IZFAS, TREIFIR00016 Nâma B Grubu, IZFAS(RÜÇHAN), TRRIFIR00018 165.500,042
Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 16.875.000 42.187.500,000 250,00000 165.500,042
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Orhan Dilberoğlu ve Natan Kohen tarafından satın alınacaktır.
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 07.07.2022
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 21.07.2022
Para Birimi TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 03.08.2022
SPK Başvuru Tarihi 28.03.2022
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 30.06.2022
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 14.07.2022 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 13.07.2022 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 03.08.2022 tarihli yönetim kurulu kararı ile
Şirketimizin 60.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 16.875.000 TL olan çıkarılmış sermayesi mevcut ortakların rüçhan haklarının kullandırılarak, 32.969.500 TL tutarının nakden ve 9.218.000 TL (4.350.000 TL'lik kısmı Orhan Dilberoğlu'nun, 4.868.000 TL'lik kısmı ise Natan Kohen'in önceden Şirketimize nakden aktarmış olduğu tutarlardan oluşmaktadır.) tutarının ise Şirketimiz ortakları Orhan Dilberoğlu ve Natan Kohen'in önceden Şirketimize nakden aktarmış olduğu tutarlar nedeniyle oluşan Şirketimiz borçlarına mahsubu suretiyle olmak üzere toplamda 42.187.500 TL (%250 oranında) artırılarak 59.062.500 TL'ye çıkartılması ile ilgili olarak ihraç edilen 42.187.500 TL nominal değerli pay için rüçhan hakları 07.07.2022 – 21.07.2022 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullanılmış olup, rüçhan haklarının kullanılmasının ardından kalan 165.500,042 TL nominal değerli payların 26 – 27 Temmuz 2022 tarihleri arasında 2 iş günü süre ile Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satışı neticesinde, Birincil Piyasa'da halka arz işlemleri kapsamında payların satışı 26.07.2022 tarihi itibariyle tamamlanmıştır.
Artırılan 42.187.500 TL sermayeyi temsil eden paylar karşılığında bu payları satın alan kişiler tarafından yeni pay alma hakları kullanma süresi (07.07.2022 – 21.07.2022) içerisinde 9.218.000,00 TL mahsuben ve 32.803.999,99 TL nakden, kalan payların 26.07.2022 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da oluşan fiyatlardan satılmasından 457.813,43 TL olmak üzere toplamda 9.218.000,00 TL mahsuben ve 33.261.813,42 TL nakit girişi olmak üzere toplamda 42.479.813,42 TL fon sağlanmıştır.
Nakit olarak artırılan 42.187.500 TL nominal değerli payların ihracı izahnamede belirtilen koşullar çerçevesinde tamamlanarak, bedelleri nakden ve tamamen ödenmiş olması sebebiyle, Şirketimizin yeni çıkarılmış sermayesi 59.062.500 TL'ye yükselmiş olup, şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar " başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine ilişkin olarak uygun görüş alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kuruluna başvuru yapılmasına, iş bu karar kapsamında gerekli her türlü iş ve işlemin ifasına karar verilmiştir.
Bu çerçevede, bedelli sermaye artırımının tamamlanması sonucu, Şirketimizin yeni çıkarılmış sermayesi 59.062.500 TL'ye yükselmiş olup, Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine ilişkin olarak uygun görüş alınması amacıyla bugün (03.08.2022 tarihinde) Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.
Esas Sözleşme Tadil Metni ekte yer almaktadır.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 IZFAS Tadil Metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051492
BIST