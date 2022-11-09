***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
09.11.2022 14:21
***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33'ncü maddesi uyarınca hazırlanan Bedelli Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Denetimden Sorumlu Komite Raporu ekte yer almaktadır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078526
BIST
14:394.423
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 63,08
|Açılış
|: 4.370
|
|Önceki Kapanış
|: 4.360
|
4.426
En Düşük
4.354
14:3918,6063
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0837
|Açılış
|: 18,6230
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6150
|
18,6092
En Düşük
18,4972
14:3918,7341
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0715
|Açılış
|: 18,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6000
|
18,7821
En Düşük
18,6562
14:391.021,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 1,85
|Açılış
|: 1.021,93
|
|Önceki Kapanış
|: 1.020,08
|
1.026,25
En Düşük
1.018,03
BIST En Aktif Hisseler14:39
|YEOTK
|69,85
|134.395.882
|% 10,00
|
|SMRTG
|93,00
|51.722.229
|% 9,99
|
|PSGYO
|7,51
|389.257.536
|% 9,96
|
|ETILR
|10,50
|32.259.760
|% 9,95
|
|EDIP
|4,43
|6.550.504
|% 9,93
|
|KNFRT
|14,94
|125.398.778
|% -10,00
|
|ATSYH
|144,00
|2.570.881
|% -10,00
|
|KLRHO
|26,10
|56.978.151
|% -9,94
|
|SNGYO
|5,22
|198.596.223
|% -9,84
|
|ISKUR
|720.000,00
|720.000
|% -9,30
|
|THYAO
|113,40
|5.881.262.254
|% 0,35
|
|ASELS
|37,40
|3.153.778.126
|% 3,37
|
|EREGL
|35,92
|3.030.666.969
|% 0,50
|
|TTKOM
|13,98
|2.814.638.060
|% 2,04
|
|TCELL
|32,02
|2.526.740.483
|% 8,91
|
|EKGYO
|5,16
|1.609.856.856
|% -0,77
|
|SKBNK
|2,18
|487.246.294
|% 3,32
|
|TTKOM
|13,98
|2.814.638.060
|% 2,04
|
|ODAS
|9,78
|1.915.775.150
|% 9,89
|
|TSKB
|3,13
|527.183.176
|% 0,32
|
|14:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5973
|18,6063
|% 0,45
|
|Euro
|18,7184
|18,7341
|% 0,38
|
|Sterlin
|21,2782
|21,3849
|% -0,16
|
|Frank
|18,8387
|18,9522
|% 0,62
|
|Riyal
|4,9327
|4,9574
|% 0,36
|
|14:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.709
|1.709
|-3,27
|
|Altın Gr.
|1.022
|1.022
|1,88
|
|Cumhuriyet
|6.787
|6.890
|121,00
|
|Tam
|6.822
|6.875
|-13,00
|
|Yarım
|3.324
|3.361
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.667
|1.680
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|21,34
|21,37
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|12,77
|12,79
|0,06
|
|B. Petrol
|94,83
|94,83
|-0,53
|
Seans Raporu
14:39
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14:54HKTM
Yüzde 5.49 oranında artışla 88.45 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 989, 833 adet işlem
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14:53TRGYO
Yüzde 5.76 oranında artışla 13.77 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 143, 807 adet işlem
-
14:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler BIMAS, TUPRS, EKGYO
-
14:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 49, 41 artarak (% 1.28 ) 3, 904
-
14:52
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SMRTG, EDIP, PSGYO, YEOTK, KERVN, ETILR