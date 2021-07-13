***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviORHAN DİLBEROĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Sanayici 12.11.2012 İcrada Görevli YÖNETİM KURULU BŞK İzmir Rulo A.Ş Ortak Evet 21.23 A + B Bağımsız Üye Değil HayırNATAN KOHEN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sanayici 12.11.2012 İcrada Görevli YÖNETİM KURULU BŞK.YRD. İzmir Rulo A.Ş 'de Yönetim Kurulu Başkanı Olarak İzmir Fırça A.Ş Vekilidir Evet 13.41 A + B Bağımsız Üye Değil HayırMEHMET ÇİYDEM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 17.03.2014 İcrada Görevli GENEL MÜDÜR GENEL MÜDÜR Evet 0 0 Bağımsız Üye Değil Hayır RİSKİN ERKEN SAPLANMASI KOMİTE BŞKSALVATOR KOHEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 17.03.2014 İcrada Görevli TEKNİK KOORDİNATÖR TEKNİK KOORDİNATÖR Evet 0 Bağımsız Üye Değil HayırFAHRİ ÇOŞKUN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 02.03.2017 İcrada Görevli Değil Hayır 0 Bağımsız Üye Değil Hayırhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950643BIST