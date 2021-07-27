***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
27.07.2021 10:54
***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ORHAN DİLBEROĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Sanayici 12.11.2012 İcrada Görevli YÖNETİM KURULU BŞK İzmir Rulo A.Ş Ortak Evet 21.23 A + B Bağımsız Üye Değil Hayır
NATAN KOHEN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sanayici 12.11.2012 İcrada Görevli YÖNETİM KURULU BŞK.YRD. İzmir Rulo A.Ş 'de Yönetim Kurulu Başkanı Olarak İzmir Fırça A.Ş Vekilidir Evet 13.41 A + B Bağımsız Üye Değil Hayır
FAHRİ ÇOŞKUN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 02.03.2017 İcrada Görevli Değil Hayır 0 Bağımsız Üye Değil Hayır
SEZİ KALKANCI Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Muhasebe ve Denetim Uzmanı 28.06.2021 İcrada Görevli Değil Hayır 0 Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944600 Değerlendirildi Hayır RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOM.BŞK.YRD, DENETİM KOMİTESİ BŞK.YRD, KURUMSAL YÖN.KOM.BŞK.
SALİH BÜLENT TAŞÇIOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 28.06.2021 İcrada Görevli Değil Hayır 0 Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944600 Değerlendirildi Hayır RİSKİN ERKEN SAPTLANMASI KOM.BŞK, DENETİM KOM.BŞK
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951974
BIST
11:391.345
En Yüksek
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496,36
En Düşük
493,54
BIST En Aktif Hisseler11:39
|IDGYO
|2,32
|13.581.272
|% 9,95
|
|AVHOL
|5,77
|9.700.287
|% 9,90
|
|EDIP
|5,56
|56.459.151
|% 9,88
|
|DIRIT
|3,72
|147.554
|% 9,73
|
|ANHYT
|9,65
|15.011.310
|% 9,04
|
|ORMA
|26,00
|11.960
|% -5,80
|
|EUKYO
|7,20
|854.116
|% -4,51
|
|AYCES
|56,45
|824.078
|% -4,00
|
|SANFM
|19,95
|2.781.220
|% -3,90
|
|DERHL
|4,49
|7.644.417
|% -3,65
|
|THYAO
|12,29
|224.124.343
|% -0,16
|
|GARAN
|8,13
|204.623.991
|% -0,25
|
|PETKM
|5,35
|164.282.602
|% -1,29
|
|KRDMD
|7,34
|146.799.624
|% -0,94
|
|YAYLA
|5,25
|143.293.337
|% 7,80
|
|YKBNK
|2,24
|114.025.268
|% -0,88
|
|PEKGY
|1,00
|48.300.164
|% 0,00
|
|PETKM
|5,35
|164.282.602
|% -1,29
|
|TSPOR
|3,21
|92.762.158
|% 4,90
|
|YAYLA
|5,25
|143.293.337
|% 7,80
|
|11:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5737
|8,5769
|% 0,29
|
|Euro
|10,1019
|10,1091
|% 0,03
|
|Sterlin
|11,7816
|11,8407
|% -0,02
|
|Frank
|9,3065
|9,3626
|% 0,06
|
|Riyal
|2,2788
|2,2902
|% 0,23
|
|11:39
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.796
|1.796
|-1,47
|
|Altın Gr.
|495
|495
|0,78
|
|Cumhuriyet
|3.284
|3.334
|-5,00
|
|Tam
|3.268
|3.351
|-1,53
|
|Yarım
|1.580
|1.621
|-0,74
|
|Çeyrek
|792
|810
|-0,37
|
|Gümüş.Ons
|25,08
|25,12
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,91
|6,92
|-0,01
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|B. Petrol
|73,89
|73,89
|0,19
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