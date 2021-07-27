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***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

27.07.2021 11:00



***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler 1 - M.KEMAL ATATÜRK BULV.NO : 18 AOSB ÇİĞLİ İZMİR
2 - ESKİ HAVAALANI CAD.NO:188/1 AOSB ÇİĞLİ İZMİR


Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
HİSSE SENEDİ 04.07.2014 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL ANA PAZAR




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951980


BIST
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uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
11:411.344
Değişim :  -0,36% |  -4,82
Açılış :  1.348  
Önceki Kapanış :  1.349  
En Yüksek
1.349 En Düşük
1.342
BIST En Aktif Hisseler11:41
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IDGYO 2,32 13.578.831 % 9,95  
EDIP 5,56 56.459.145 % 9,88  
DIRIT 3,72 147.554 % 9,73  
AVHOL 5,75 9.392.511 % 9,52  
ANHYT 9,60 14.521.033 % 8,47  
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11:41 Alış Satış %  
Dolar 8,5715 8,5752 % 0,27  
Euro 10,1012 10,1074 % 0,01  
Sterlin 11,7787 11,8378 % -0,04  
Frank 9,3051 9,3612 % 0,04  
Riyal 2,2785 2,2900 % 0,22  
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11:41 Alış Satış %  
Altın Ons 1.796 1.797 -1,15  
Altın Gr. 495 495 0,78  
Cumhuriyet 3.290 3.339 -8,00  
Tam 3.270 3.352 -14,94  
Yarım 1.580 1.622 -7,23  
Çeyrek 793 811 -3,61  
Gümüş.Ons 25,09 25,12 -0,09  
Gümüş Gr. 6,91 6,92 -0,01  
B. Petrol 73,80 73,80 0,10  
Seans Raporu 11:41
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