***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
27.07.2021 11:00
***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler 1 - M.KEMAL ATATÜRK BULV.NO : 18 AOSB ÇİĞLİ İZMİR
2 - ESKİ HAVAALANI CAD.NO:188/1 AOSB ÇİĞLİ İZMİR
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
HİSSE SENEDİ 04.07.2014 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL ANA PAZAR
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951980
BIST
11:411.344
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -4,82
|Açılış
|: 1.348
|
|Önceki Kapanış
|: 1.349
|
1.349
En Düşük
1.342
11:418,5752
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0229
|Açılış
|: 8,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5771
En Düşük
8,5413
11:4110,1074
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0015
|Açılış
|: 10,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1000
|
10,1319
En Düşük
10,0795
11:41495,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,82
|Açılış
|: 495,14
|
|Önceki Kapanış
|: 494,32
|
496,36
En Düşük
493,54
BIST En Aktif Hisseler11:41
|IDGYO
|2,32
|13.578.831
|% 9,95
|
|EDIP
|5,56
|56.459.145
|% 9,88
|
|DIRIT
|3,72
|147.554
|% 9,73
|
|AVHOL
|5,75
|9.392.511
|% 9,52
|
|ANHYT
|9,60
|14.521.033
|% 8,47
|
|ORMA
|26,00
|11.960
|% -5,80
|
|EUKYO
|7,20
|836.461
|% -4,51
|
|SANFM
|19,90
|2.774.831
|% -4,14
|
|DERHL
|4,47
|7.607.461
|% -4,08
|
|AYCES
|56,45
|813.578
|% -4,00
|
|THYAO
|12,29
|223.986.447
|% -0,16
|
|GARAN
|8,14
|202.596.564
|% -0,12
|
|PETKM
|5,35
|163.032.759
|% -1,29
|
|KRDMD
|7,33
|146.745.277
|% -1,08
|
|YAYLA
|5,28
|142.107.034
|% 8,42
|
|YKBNK
|2,23
|113.662.533
|% -1,33
|
|PEKGY
|1,00
|48.097.683
|% 0,00
|
|PETKM
|5,35
|163.032.759
|% -1,29
|
|TSPOR
|3,23
|92.119.899
|% 5,56
|
|YAYLA
|5,28
|142.107.034
|% 8,42
|
|11:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5715
|8,5752
|% 0,27
|
|Euro
|10,1012
|10,1074
|% 0,01
|
|Sterlin
|11,7787
|11,8378
|% -0,04
|
|Frank
|9,3051
|9,3612
|% 0,04
|
|Riyal
|2,2785
|2,2900
|% 0,22
|
|11:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.797
|-1,15
|
|Altın Gr.
|495
|495
|0,78
|
|Cumhuriyet
|3.290
|3.339
|-8,00
|
|Tam
|3.270
|3.352
|-14,94
|
|Yarım
|1.580
|1.622
|-7,23
|
|Çeyrek
|793
|811
|-3,61
|
|Gümüş.Ons
|25,09
|25,12
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,91
|6,92
|-0,01
|
|B. Petrol
|73,80
|73,80
|0,10
|