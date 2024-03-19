***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu
19.03.2024 18:10
***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu )
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Sürdürülebilirlik Raporu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
2023 Yılı Sürdürülebilik Raporumuz ekteki gibidir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260320
BIST
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18:058.930
En Düşük
|Değişim
|: 2,43%
|| 211,77
|Açılış
|: 8.702
|
|Önceki Kapanış
|: 8.718
|
8.695
En Yüksek
8.934
18:0532,3473
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0670
|Açılış
|: 33,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 33,2600
|
32,5143
En Düşük
32,2510
18:0535,1752
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0075
|Açılış
|: 36,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 36,1500
|
35,5201
En Düşük
35,0472
18:052.240,39
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -3,14
|Açılış
|: 2.240,74
|
|Önceki Kapanış
|: 2.243,53
|
2.254,55
En Düşük
2.232,38
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TURGG
|775,50
|57.515.961
|% 10,00
|
|TMSN
|162,80
|634.860.413
|% 10,00
|
|SODSN
|233,20
|14.501.407
|% 10,00
|
|PKART
|84,15
|18.566.376
|% 10,00
|
|SKYLP
|154,20
|96.875.060
|% 9,99
|
|SUMAS
|531,00
|9.811.957
|% -10,00
|
|ARTMS
|53,15
|2.037.378.415
|% -9,99
|
|PEKGY
|21,50
|752.892.338
|% -9,97
|
|BEGYO
|5,85
|241.237.115
|% -9,86
|
|AKFYE
|26,70
|925.930.368
|% -6,71
|
|REEDR
|59,25
|3.646.475.420
|% 6,28
|
|MOGAN
|19,59
|3.361.905.604
|% -4,16
|
|MIATK
|71,20
|3.233.813.027
|% 9,96
|
|ASTOR
|96,95
|3.009.427.919
|% -2,12
|
|DOAS
|326,50
|2.860.495.555
|% 4,98
|
|MOGAN
|19,59
|3.361.905.604
|% -4,16
|
|EKGYO
|10,65
|1.590.035.757
|% 1,04
|
|CEMAS
|5,40
|510.212.031
|% 5,88
|
|AKFGY
|2,46
|203.645.518
|% 0,00
|
|ODAS
|9,29
|714.944.485
|% 0,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,3410
|32,3505
|% 0,22
|
|Euro
|35,1592
|35,1793
|% -0,01
|
|Sterlin
|42,1435
|42,3547
|% -0,17
|
|Frank
|37,3354
|37,5225
|% -0,07
|
|Riyal
|8,8437
|8,8880
|% -0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,95
|24,98
|% 0,66
|
|Platin
|894,88
|896,93
|% 0,66
|
|Paladyum
|982,27
|985,56
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|87,51
|87,51
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.155,06
|2.155,38
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:58SELEC
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17:57
SKYLP, PSDTC, ACSEL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:57
IZINV, TURSG, PRZMA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında