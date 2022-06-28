***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
28.06.2022 16:45
***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
Yapılan Açı
13:332.472
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -18,59
|Açılış
|: 2.493
|
|Önceki Kapanış
|: 2.490
|
2.494
En Düşük
2.447
13:3316,6814
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0008
|Açılış
|: 16,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7400
|
16,7236
En Düşük
16,5602
13:3317,5576
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0044
|Açılış
|: 17,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6000
|
17,5880
En Düşük
17,4369
13:33976,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,25
|Açılış
|: 976,35
|
|Önceki Kapanış
|: 976,11
|
978,75
En Düşük
968,94
BIST En Aktif Hisseler13:33
|ULUSE
|223,80
|21.451.342
|% 9,98
|
|BMSCH
|11,37
|98.467.989
|% 9,96
|
|COSMO
|11,47
|254.555
|% 9,24
|
|ORCAY
|18,09
|67.352.994
|% 8,39
|
|RODRG
|24,16
|6.891.984
|% 8,34
|
|LIDFA
|13,00
|35.228.555
|% -7,14
|
|UFUK
|65,10
|696.816
|% -6,73
|
|MEGAP
|5,49
|18.091.460
|% -6,63
|
|MEGAP
|5,49
|18.091.460
|% -6,63
|
|SELVA
|7,72
|44.320.467
|% -6,42
|
|THYAO
|47,66
|2.677.342.072
|% -0,79
|
|EREGL
|27,40
|790.021.350
|% -0,58
|
|SISE
|21,22
|728.445.350
|% -0,93
|
|ASELS
|23,46
|716.250.744
|% 1,12
|
|SAHOL
|19,85
|556.443.787
|% -1,44
|
|ODAS
|3,00
|366.458.714
|% -1,64
|
|EKGYO
|2,57
|274.944.704
|% -1,91
|
|TSKB
|2,06
|170.407.786
|% -0,48
|
|YKBNK
|4,43
|356.560.864
|% -0,89
|
|AKBNK
|8,30
|514.848.829
|% -0,12
|
|13:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6389
|16,6814
|% 0,00
|
|Euro
|17,5191
|17,5576
|% 0,03
|
|Sterlin
|20,2818
|20,3835
|% 0,09
|
|Frank
|17,4866
|17,5919
|% 0,79
|
|Riyal
|4,4365
|4,4587
|% 0,12
|
|13:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|4,17
|
|Altın Gr.
|975
|975
|-0,74
|
|Cumhuriyet
|6.527
|6.625
|0,00
|
|Tam
|6.529
|6.612
|-25,00
|
|Yarım
|3.196
|3.233
|-13,00
|
|Çeyrek
|1.601
|1.616
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|20,89
|20,92
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,16
|11,18
|-0,02
|
|B. Petrol
|114
|114
|0,47
|