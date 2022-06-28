***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
28.06.2022 16:45
***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz yönetim kurulu şirket merkezinde toplanarak şirketimizin 28.06.2022 tarihinde yapılan 2021 yılı olağan genel kurul toplantısında kurumsal yönetim ilkelerine uyum kapsamında yönetim kurulu komitelerini yapılandırarak gerekli üye atamalarını gerçekleştirmiştir.
Denetim komitesi başkanlığına bağımsız yönetim kurulu üyesi Salih Bülent TAŞÇIOĞLU , üyeliğine Sezi KALKANCI DURAK
Riskin erken saptanması komitesi başkanlığına bağımsız yönetim kurulu üyesi Salih Bülent TAŞÇIOĞLU , üyeliğine Sezi KALKANCI DURAK
Kurumsal yönetim kurulu başkanlığına bağımsız yönetim kurulu üyesi Sezi KALKANCI DURAK , üyeliğine yatırımcı ilişkileri birim yöneticisi Selahattin SAYSEN atanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039731
BIST
17:592.402
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|: -3,55%
|| -88,28
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|: 2.493
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|: 2.490
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2.494
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17:5916,6207
En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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16,7236
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17:5917,4049
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En Düşük
17,3414
17:59973,25
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|Önceki Kapanış
|: 976,11
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981,03
En Düşük
968,94
BIST En Aktif Hisseler17:59
|ORCAY
|18,35
|114.399.779
|% 9,95
|
|COSMO
|11,54
|1.063.045
|% 9,90
|
|RTALB
|6,79
|74.731.359
|% 9,89
|
|TURSG
|5,35
|477.643.532
|% 9,86
|
|ULUSE
|222,70
|24.518.741
|% 9,43
|
|LIDFA
|12,60
|77.381.235
|% -10,00
|
|BASCM
|3,78
|786.808
|% -10,00
|
|MAKIM
|16,94
|443.066.211
|% -9,99
|
|RODRG
|20,08
|9.137.840
|% -9,96
|
|YEOTK
|58,45
|87.030.549
|% -9,94
|
|THYAO
|46,18
|5.042.324.240
|% -3,87
|
|SISE
|20,68
|1.941.516.508
|% -3,45
|
|EREGL
|26,54
|1.633.279.930
|% -3,70
|
|ASELS
|22,68
|1.409.849.753
|% -2,24
|
|AKBNK
|8,02
|1.201.669.338
|% -3,49
|
|EKGYO
|2,53
|585.829.802
|% -3,44
|
|YKBNK
|4,29
|919.476.940
|% -4,03
|
|ODAS
|2,90
|608.444.116
|% -4,92
|
|TSKB
|2,02
|352.494.645
|% -2,42
|
|AKBNK
|8,02
|1.201.669.338
|% -3,49
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6049
|16,6331
|% -0,29
|
|Euro
|17,3344
|17,4115
|% -0,81
|
|Sterlin
|20,1588
|20,2599
|% -0,52
|
|Frank
|17,3886
|17,4934
|% 0,22
|
|Riyal
|4,4264
|4,4486
|% -0,11
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.819
|1.819
|-0,78
|
|Altın Gr.
|971
|972
|-4,50
|
|Cumhuriyet
|6.500
|6.599
|-26,00
|
|Tam
|6.463
|6.609
|-28,00
|
|Yarım
|3.163
|3.232
|-14,00
|
|Çeyrek
|1.585
|1.615
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|20,75
|20,78
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,08
|11,11
|-0,09
|
|B. Petrol
|114
|114
|0,23
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Seans Raporu
17:59
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17:59EGEEN
Yüzde -7.87 oranında düşüşle 2, 303.70 lira fiyatla işlem gören hissede 127, 616 adet işlem
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17:57YUNSA
Yüzde -8.47 oranında düşüşle 30.68 lira fiyatla işlem gören hissede 814, 940 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -84, 16 kaybederek (% -3.11 ) 2, 623
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17:56XU100
Endeks 2, 416 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 97 altında . İşlem hacmi 29, 640.00 milyon TL de
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17:54SEKUR
Yüzde -8.04 oranında düşüşle 13.95 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 173, 557 adet işlem