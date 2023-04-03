***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz 03.04.2023 tarihinde yapılan 2022 yılı olağan genel kurul toplantısında kurumsal yönetim ilkelerine uyum kapsamında yönetim kurulu komitelerini yapılandırarak gerekli üye atamalarını gerçekleştirmiştir.Denetim komitesi başkanlığına bağımsız yönetim kurulu üyesi Salih Bülent TAŞÇIOĞLU , üyeliğine Sezi KALKANCI DURAKRiskin erken saptanması komitesi başkanlığına bağımsız yönetim kurulu üyesi Salih Bülent TAŞÇIOĞLU , üyeliğine Sezi KALKANCI DURAKKurumsal yönetim kurulu başkanlığına bağımsız yönetim kurulu üyesi Sezi KALKANCI DURAK , üyeliğine yatırımcı ilişkileri birim yöneticisi Selahattin SAYSEN atanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1131275BIST