***IZFAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
18.07.2022 08:57
***IZFAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
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Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045663
BIST
11:352.434
En Yüksek
|Değişim
|: 2,15%
|| 51,27
|Açılış
|: 2.402
|
|Önceki Kapanış
|: 2.382
|
2.435
En Düşük
2.402
11:3517,4872
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0873
|Açılış
|: 17,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5200
|
17,4954
En Düşük
17,2771
11:3517,7224
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,1710
|Açılış
|: 17,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6500
|
17,7593
En Düşük
17,4486
11:35966,72
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 10,85
|Açılış
|: 966,72
|
|Önceki Kapanış
|: 955,87
|
967,32
En Düşük
948,85
BIST En Aktif Hisseler11:35
|RTALB
|9,24
|99.554.576
|% 10,00
|
|ANGEN
|32,14
|74.394.085
|% 9,99
|
|KLRHO
|11,41
|21.014.998
|% 9,92
|
|UFUK
|77,00
|203.511
|% 9,69
|
|VAKKO
|16,27
|16.812.484
|% 9,19
|
|GESAN
|47,64
|138.578.606
|% -7,41
|
|PINSU
|5,83
|17.762.161
|% -6,57
|
|SILVR
|20,64
|48.867.305
|% -6,35
|
|DOBUR
|44,58
|4.100.703
|% -4,33
|
|ORGE
|9,50
|14.449.627
|% -3,36
|
|THYAO
|48,50
|1.224.464.794
|% 1,17
|
|EREGL
|27,22
|784.037.664
|% 4,85
|
|TUPRS
|239,80
|417.536.023
|% 5,27
|
|SASA
|41,06
|371.818.936
|% 3,53
|
|ODAS
|3,41
|299.812.153
|% 4,60
|
|EKGYO
|2,97
|271.334.904
|% 0,68
|
|ODAS
|3,41
|299.812.153
|% 4,60
|
|YKBNK
|4,30
|225.569.819
|% 2,87
|
|TSKB
|2,16
|102.018.382
|% 3,35
|
|EREGL
|27,22
|784.037.664
|% 4,85
|
|11:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,4854
|17,4872
|% 0,50
|
|Euro
|17,7073
|17,7224
|% 0,97
|
|Sterlin
|20,8253
|20,9297
|% 1,18
|
|Frank
|17,8782
|17,9859
|% 0,68
|
|Riyal
|4,6434
|4,6667
|% 0,52
|
|11:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.718
|1.719
|10,55
|
|Altın Gr.
|966
|967
|10,64
|
|Cumhuriyet
|6.507
|6.605
|-23,00
|
|Tam
|6.592
|6.676
|-28,00
|
|Yarım
|3.202
|3.259
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.606
|1.629
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|18,91
|18,94
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|10,63
|10,65
|0,17
|
|B. Petrol
|103
|103
|2,31
|
Seans Raporu
11:35
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11:49XU100
Endeks 2, 434 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 15 üstünde . İşlem hacmi 8, 607.00 milyon TL de
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11:47BIZIM
Yüzde 7.68 oranında artışla 18.78 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 338, 540 adet işlem
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11:46ELITE
Yüzde 6.50 oranında artışla 19.51 lira fiyatla işlem gören hissede 793, 780 adet işlem
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11:44
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ARCLK, EKGYO, TAVHL
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11:44
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TUPRS, EREGL, KRDMD