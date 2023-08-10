***IZFAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
10.08.2023 09:04
***IZFAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [IZFAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılmış olması, ilgili kişilerin (a) bendi de dahil olmak üzere, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1183320
BIST
'
18:057.601
En Düşük
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 7.423
|
|Önceki Kapanış
|: 7.601
|
7.367
En Yüksek
7.645
18:0527,0414
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0513
|Açılış
|: 27,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1200
|
27,0431
En Düşük
26,4619
18:0529,7771
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,1451
|Açılış
|: 29,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6500
|
29,7771
En Düşük
28,7774
18:051.666,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 4,00
|Açılış
|: 1.666,47
|
|Önceki Kapanış
|: 1.662,47
|
1.668,25
En Düşük
1.630,15
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AFYON
|11,30
|262.374.064
|% 0,00
|
|AGYO
|5,62
|18.874.970
|% 0,00
|
|ADESE
|2,17
|380.214.839
|% 0,00
|
|AGHOL
|174,00
|374.157.876
|% 0,00
|
|AGESA
|50,65
|61.354.262
|% 0,00
|
|AFYON
|11,30
|262.374.064
|% 0,00
|
|ADESE
|2,17
|380.214.839
|% 0,00
|
|AHGAZ
|12,79
|414.985.597
|% 0,00
|
|AKBNK
|30,96
|6.144.016.657
|% 0,00
|
|AKCNS
|117,90
|478.697.559
|% 0,00
|
|THYAO
|260,00
|14.409.529.760
|% 0,00
|
|ASTOR
|117,10
|11.276.982.702
|% 0,00
|
|YKBNK
|16,04
|11.021.475.728
|% 0,00
|
|EREGL
|41,68
|9.756.848.120
|% 0,00
|
|ISCTR
|17,63
|7.685.631.292
|% 0,00
|
|YKBNK
|16,04
|11.021.475.728
|% 0,00
|
|ISCTR
|17,63
|7.685.631.292
|% 0,00
|
|SKBNK
|3,42
|1.364.074.841
|% 0,00
|
|EKGYO
|9,06
|3.555.010.682
|% 0,00
|
|ZOREN
|4,21
|1.131.294.217
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0360
|27,0414
|% 0,19
|
|Euro
|29,7492
|29,7771
|% 0,49
|
|Sterlin
|34,3123
|34,4844
|% 0,21
|
|Frank
|30,7356
|30,9208
|% 0,24
|
|Riyal
|7,1879
|7,2239
|% 0,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.917
|1.918
|3,28
|
|Altın Gr.
|1.666
|1.666
|3,85
|
|Cumhuriyet
|11.414
|11.586
|-23,00
|
|Tam
|11.124
|11.250
|35,00
|
|Yarım
|5.571
|5.651
|18,00
|
|Çeyrek
|2.785
|2.825
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|22,68
|22,71
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|19,71
|19,73
|0,04
|
|B. Petrol
|87,83
|87,83
|0,28
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59TMPOL
Yüzde 9.42 oranında artışla 48.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 112, 446 adet işlem
-
17:58HALKB
Yüzde 8.06 oranında artışla 14.88 lira fiyatla işlem gören hissede 144, 976, 046 adet işlem
-
17:57TMPOL
Yüzde 9.51 oranında artışla 48.14 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 110, 299 adet işlem
-
17:56OZSUB
Yüzde 10.00 oranında artışla 25.30 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 647, 284 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 274, 29 artarak (% 3.42 ) 8, 292