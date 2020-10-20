***IZFAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
20.10.2020 09:07
***IZFAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler IZFAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Orhan Dilberoğlu tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882472
BIST
13:241.210
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 4,58
|Açılış
|: 1.208
|
|Önceki Kapanış
|: 1.205
|
1.211
En Düşük
1.202
13:247,8881
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0094
|Açılış
|: 7,9020
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9090
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7,9076
En Düşük
7,8699
13:249,3197
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0442
|Açılış
|: 9,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
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9,3292
En Düşük
9,2625
13:24483,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 1,59
|Açılış
|: 483,90
|
|Önceki Kapanış
|: 482,31
|
484,39
En Düşük
480,12
BIST En Aktif Hisseler13:24
|YESIL
|36,30
|8.964.958
|% 10,00
|
|TSKB
|1,54
|96.308.009
|% 10,00
|
|AKSGY
|4,18
|76.228.691
|% 10,00
|
|KARTN
|930,40
|855.968
|% 9,99
|
|KONYA
|625,50
|6.393.861
|% 9,99
|
|BMELK
|11,70
|202.504
|% -10,00
|
|MERKO
|19,44
|5.851.284
|% -10,00
|
|MERIT
|87,30
|672.721
|% -10,00
|
|EMNIS
|30,46
|84.131
|% -9,99
|
|VANGD
|11,01
|6.807.066
|% -9,98
|
|SISE
|6,92
|944.644.754
|% 0,87
|
|GARAN
|7,48
|801.391.048
|% -0,27
|
|SKBNK
|2,13
|560.345.469
|% 6,50
|
|ASELS
|18,26
|528.677.698
|% 0,88
|
|ISFIN
|4,20
|491.048.564
|% 3,70
|
|SKBNK
|2,13
|560.345.469
|% 6,50
|
|ALBRK
|1,79
|420.502.486
|% 3,47
|
|CEMAS
|2,52
|451.422.644
|% 7,69
|
|SISE
|6,92
|944.644.754
|% 0,87
|
|ISFIN
|4,20
|491.048.564
|% 3,70
|
|13:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8854
|7,8881
|% 0,12
|
|Euro
|9,3168
|9,3197
|% 0,48
|
|Sterlin
|10,2000
|10,2511
|% 0,31
|
|Frank
|8,6642
|8,7164
|% 0,53
|
|Riyal
|2,0977
|2,1082
|% 0,21
|
|13:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.908
|3,67
|
|Altın Gr.
|484
|484
|1,79
|
|Cumhuriyet
|3.205
|3.254
|-3,00
|
|Tam
|3.190
|3.269
|-6,36
|
|Yarım
|1.542
|1.581
|-3,07
|
|Çeyrek
|773
|791
|-1,54
|
|Gümüş.Ons
|24,64
|24,68
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|0,08
|
|B. Petrol
|42,54
|42,54
|-0,08
|