***IZFAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
05.10.2022 17:32
***IZFAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler IZFAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Gökmen Keleşoğlu tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067574
BIST
18:053.554
En Yüksek
|Değişim
|: 1,99%
|| 69,43
|Açılış
|: 3.520
|
|Önceki Kapanış
|: 3.484
|
3.565
En Düşük
3.508
18:0518,5801
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0471
|Açılış
|: 18,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6400
|
18,6705
En Düşük
18,5492
18:0518,2446
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -0,1182
|Açılış
|: 18,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3400
|
18,5165
En Düşük
18,2086
18:051.023,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -2,25
|Açılış
|: 1.023,02
|
|Önceki Kapanış
|: 1.025,34
|
1.030,90
En Düşük
1.019,58
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKENR
|3,31
|191.467.874
|% 9,97
|
|ERBOS
|153,50
|236.204.152
|% 9,96
|
|PKART
|22,08
|19.226.414
|% 9,96
|
|GOZDE
|11,27
|156.266.486
|% 9,95
|
|ELITE
|27,62
|49.677.370
|% 9,95
|
|INFO
|9,65
|8.866.931
|% -9,98
|
|KIMMR
|8,88
|9.860.405
|% -9,94
|
|EKIZ
|13,41
|2.038.902
|% -9,94
|
|SNPAM
|13,90
|695.377
|% -6,14
|
|SILVR
|24,98
|11.294.545
|% -4,87
|
|SASA
|85,20
|8.070.917.425
|% 2,96
|
|THYAO
|84,70
|6.068.194.881
|% -0,12
|
|SISE
|29,46
|4.844.093.236
|% 3,88
|
|EKGYO
|4,30
|2.688.844.172
|% 1,90
|
|YKBNK
|8,14
|2.570.773.735
|% 4,23
|
|EKGYO
|4,30
|2.688.844.172
|% 1,90
|
|ZOREN
|4,65
|1.521.826.601
|% -1,90
|
|YKBNK
|8,14
|2.570.773.735
|% 4,23
|
|DOHOL
|5,34
|1.599.634.332
|% 4,50
|
|ISCTR
|8,35
|1.793.322.291
|% 2,71
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5728
|18,5801
|% -0,25
|
|Euro
|18,2256
|18,2446
|% -0,64
|
|Sterlin
|20,6944
|20,7981
|% -1,39
|
|Frank
|18,6892
|18,8018
|% -0,67
|
|Riyal
|4,9273
|4,9521
|% 0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.714
|1.714
|-2,31
|
|Altın Gr.
|1.023
|1.023
|-2,34
|
|Cumhuriyet
|6.836
|6.939
|27,00
|
|Tam
|6.857
|6.930
|-14,00
|
|Yarım
|3.341
|3.388
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.674
|1.693
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,65
|20,68
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|12,30
|12,32
|-0,03
|
|B. Petrol
|94,58
|94,58
|1,21
|