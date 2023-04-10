***IZFAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
10.04.2023 15:04
***IZFAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler IZFAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Gökmen Keleşoğlu tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1135176
BIST
15:385.037
En Yüksek
|Değişim
|: 2,28%
|| 112,46
|Açılış
|: 4.956
|
|Önceki Kapanış
|: 4.925
|
5.050
En Düşük
4.956
15:3819,2776
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0408
|Açılış
|: 19,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6750
|
19,2879
En Düşük
19,2200
15:3820,9782
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0147
|Açılış
|: 21,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 21,4450
|
21,0512
En Düşük
20,9215
15:381.240,47
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -1,72
|Açılış
|: 1.240,47
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,19
|
1.243,76
En Düşük
1.230,73
BIST En Aktif Hisseler15:38
|MARKA
|19,83
|18.962.906
|% 9,98
|
|BALAT
|15,76
|618.107
|% 9,98
|
|PKART
|24,28
|19.563.147
|% 9,96
|
|GESAN
|81,75
|619.397.436
|% 9,95
|
|KAREL
|18,13
|110.160.923
|% 9,95
|
|DERHL
|5,35
|28.093.649
|% -6,63
|
|AVHOL
|19,52
|101.683.289
|% -6,51
|
|COSMO
|82,80
|5.969.997
|% -5,96
|
|ULUSE
|142,30
|74.585.792
|% -5,01
|
|UZERB
|210,10
|2.587.760
|% -4,24
|
|THYAO
|131,50
|3.837.443.367
|% 3,22
|
|KOZAL
|22,14
|2.179.596.746
|% 2,50
|
|EKGYO
|7,13
|1.927.914.983
|% 6,58
|
|EREGL
|35,50
|1.715.694.267
|% 1,84
|
|ASTOR
|57,95
|1.459.398.232
|% 2,20
|
|EKGYO
|7,13
|1.927.914.983
|% 6,58
|
|KOZAL
|22,14
|2.179.596.746
|% 2,50
|
|ZOREN
|4,88
|373.683.811
|% 9,91
|
|IHLGM
|1,00
|78.195.686
|% 3,09
|
|YKBNK
|9,90
|611.571.576
|% 2,17
|
|15:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2705
|19,2776
|% 0,21
|
|Euro
|20,9206
|20,9782
|% -0,07
|
|Sterlin
|23,7856
|23,9048
|% -0,11
|
|Frank
|21,1338
|21,2612
|% -0,16
|
|Riyal
|5,1221
|5,1478
|% 0,19
|
|15:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.001
|2.001
|-7,00
|
|Altın Gr.
|1.238
|1.238
|-3,76
|
|Cumhuriyet
|8.574
|8.604
|-21,00
|
|Tam
|8.524
|8.585
|22,00
|
|Yarım
|4.163
|4.201
|11,00
|
|Çeyrek
|2.081
|2.100
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|24,98
|25,00
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|15,43
|15,45
|-0,02
|
|B. Petrol
|85,03
|85,03
|-0,09
|