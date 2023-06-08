***IZFAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
08.06.2023 09:10
***IZFAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler IZFAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Gökmen Keleşoğlu tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157006
BIST
11:155.558
En Düşük
|Değişim
|: -0,07%
|| -3,68
|Açılış
|: 5.550
|
|Önceki Kapanış
|: 5.561
|
5.525
En Yüksek
5.586
11:1523,3602
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,1049
|Açılış
|: 23,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 23,2300
|
23,4698
En Düşük
23,2200
11:1525,2117
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 0,2671
|Açılış
|: 25,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 24,9000
|
25,5728
En Düşük
24,9536
11:151.462,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 11,98
|Açılış
|: 1.462,94
|
|Önceki Kapanış
|: 1.450,96
|
1.465,70
En Düşük
1.448,64
BIST En Aktif Hisseler11:15
|SODSN
|31,90
|1.430.045
|% 10,00
|
|EGPRO
|91,50
|62.021.830
|% 9,98
|
|BURVA
|53,80
|58.032.685
|% 9,98
|
|VKFYO
|13,07
|4.888.128
|% 9,92
|
|PENTA
|23,06
|230.557.688
|% 9,91
|
|DOGUB
|15,12
|79.688.646
|% -9,95
|
|EUKYO
|5,30
|7.681.321
|% -8,15
|
|EKIZ
|15,90
|48.956
|% -6,25
|
|IHEVA
|1,79
|27.918.068
|% -4,79
|
|MARKA
|10,30
|10.512.172
|% -4,63
|
|EKGYO
|8,10
|1.083.258.239
|% 1,63
|
|ALFAS
|386,30
|866.623.071
|% 4,46
|
|ASTOR
|54,15
|373.710.128
|% -0,64
|
|MIATK
|117,70
|301.714.165
|% 8,08
|
|EUPWR
|90,80
|283.258.069
|% 1,79
|
|ODAS
|6,85
|136.521.714
|% -1,44
|
|IHLGM
|1,08
|17.996.742
|% 0,00
|
|AHGAZ
|7,98
|107.918.308
|% 1,66
|
|PENTA
|23,06
|230.557.688
|% 9,91
|
|PSGYO
|7,00
|61.425.581
|% 1,16
|
|11:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,3549
|23,3602
|% 0,45
|
|Euro
|25,1949
|25,2117
|% 1,07
|
|Sterlin
|29,0311
|29,1767
|% 0,65
|
|Frank
|25,5964
|25,7506
|% 0,56
|
|Riyal
|6,2096
|6,2408
|% 0,42
|
|11:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.948
|1.948
|7,59
|
|Altın Gr.
|1.462
|1.462
|11,25
|
|Cumhuriyet
|9.836
|9.985
|602,00
|
|Tam
|9.779
|10.046
|611,62
|
|Yarım
|4.804
|4.902
|33,00
|
|Çeyrek
|2.395
|2.447
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|23,72
|23,75
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|17,79
|17,81
|0,27
|
|B. Petrol
|77,21
|77,21
|0,26
|
Seans Raporu
11:15
daha fazla
-
11:31
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler HEKTS, ODAS, SISE
-
11:31XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -5, 5 kaybederek (% -0.11 ) 5, 018
-
11:31
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VKFYO, SODSN, PENTA, BURVA
-
11:31
YESIL, TMSN, PARSN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
11:31
Bu seansda işlem gören 230 hisse senedinden 104 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 100 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 26 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem