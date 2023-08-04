***IZFAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
04.08.2023 09:04
***IZFAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler IZFAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Gökmen Keleşoğlu tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180466
BIST
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18:107.222
En Düşük
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 7.296
|
|Önceki Kapanış
|: 7.222
|
7.201
En Yüksek
7.366
18:1026,9888
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0420
|Açılış
|: 27,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0400
|
27,4154
En Düşük
26,9175
18:1029,5764
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0533
|Açılış
|: 29,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
|
30,2907
En Düşük
29,4723
18:101.678,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,80
|Açılış
|: 1.678,14
|
|Önceki Kapanış
|: 1.676,34
|
1.707,13
En Düşük
1.673,93
BIST En Aktif Hisseler18:10
|KLSER
|44,24
|145.780.533
|% 10,00
|
|PASEU
|63,25
|801.349.476
|% 10,00
|
|ISYAT
|6,93
|98.062.481
|% 10,00
|
|RAYSG
|39,60
|56.618.718
|% 10,00
|
|QNBFL
|152,90
|2.182.496
|% 10,00
|
|IZFAS
|11,07
|53.782.453
|% -10,00
|
|PCILT
|30,86
|471.158.191
|% -9,98
|
|MACKO
|102,00
|561.145.537
|% -9,97
|
|EGEPO
|28,90
|61.463.153
|% -9,97
|
|AVHOL
|102,10
|8.553.530
|% -9,96
|
|ASTOR
|113,20
|8.075.759.356
|% -0,96
|
|THYAO
|235,00
|7.878.590.686
|% -0,63
|
|EKGYO
|8,86
|5.822.095.652
|% 2,78
|
|KONTR
|251,70
|5.055.530.486
|% 9,96
|
|ASELS
|76,50
|4.824.718.070
|% -2,80
|
|EKGYO
|8,86
|5.822.095.652
|% 2,78
|
|YKBNK
|14,06
|4.696.064.749
|% -2,36
|
|ZOREN
|4,32
|1.031.534.006
|% 0,47
|
|SKBNK
|3,05
|680.877.744
|% -3,48
|
|QUAGR
|7,72
|1.736.777.226
|% 2,80
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9794
|26,9849
|% 0,14
|
|Euro
|29,5708
|29,5774
|% 0,18
|
|Sterlin
|34,2294
|34,4010
|% 0,22
|
|Frank
|30,7401
|30,9253
|% 0,10
|
|Riyal
|7,1716
|7,2076
|% 0,11
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.934
|1.934
|-0,01
|
|Altın Gr.
|1.680
|1.680
|3,93
|
|Cumhuriyet
|11.207
|11.376
|-62,00
|
|Tam
|10.971
|11.073
|-31,00
|
|Yarım
|5.490
|5.562
|-16,00
|
|Çeyrek
|2.745
|2.781
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|23,48
|23,51
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|20,43
|20,45
|0,02
|
|B. Petrol
|85,30
|85,30
|0,16
|
Seans Raporu
18:10
daha fazla
-
17:58IZFAS
Yüzde -10.00 oranında düşüşle 11.07 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 358, 777 adet işlem
-
17:57GSRAY
Yüzde -4.92 oranında düşüşle 12.36 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 979, 058 adet işlem
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ENKAI, KRDMD, ASELS
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -56, 39 kaybederek (% -0.87 ) 6, 429
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ISMEN, AKYHO, VKFYO, CEMAS, KSTUR, FZLGY, ANSGR, MMCAS, YESIL, ERCB