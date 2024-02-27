***IZFAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
27.02.2024 14:47
***IZFAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler IZFAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Bank of America Corporation tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252276
BIST
'
17:369.209
En Düşük
|Değişim
|: -1,34%
|| -124,89
|Açılış
|: 9.351
|
|Önceki Kapanış
|: 9.334
|
9.186
En Yüksek
9.351
17:3631,1508
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0487
|Açılış
|: 31,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2200
|
31,3254
En Düşük
31,0419
17:3633,8032
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0084
|Açılış
|: 33,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 33,7800
|
34,0243
En Düşük
33,7153
17:362.039,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 7,29
|Açılış
|: 2.039,12
|
|Önceki Kapanış
|: 2.032,06
|
2.048,30
En Düşük
2.027,30
BIST En Aktif Hisseler17:34
|ISATR
|1.426.550,00
|1.426.550
|% 11.999,80
|
|PATEK
|99,55
|32.340.311
|% 10,00
|
|FONET
|30,14
|274.715.875
|% 10,00
|
|EDATA
|33,00
|245.208.990
|% 10,00
|
|TMPOL
|108,90
|104.132.137
|% 10,00
|
|AYCES
|900,00
|521.279.132
|% -10,00
|
|PKENT
|388,25
|519.599.448
|% -9,97
|
|SODSN
|134,60
|3.603.193
|% -9,97
|
|ERSU
|34,76
|33.749.346
|% -9,90
|
|IHYAY
|3,11
|82.188.520
|% -9,86
|
|THYAO
|281,00
|11.265.569.836
|% -1,58
|
|EREGL
|47,02
|10.694.082.158
|% 3,16
|
|MIATK
|80,35
|6.547.616.656
|% 4,22
|
|REEDR
|69,35
|6.340.216.794
|% 3,82
|
|SASA
|39,92
|4.548.763.853
|% 0,40
|
|ZOREN
|5,44
|1.414.816.204
|% -4,23
|
|EREGL
|47,02
|10.694.082.158
|% 3,16
|
|PSGYO
|7,16
|1.535.490.119
|% -6,41
|
|EKGYO
|11,38
|2.190.730.170
|% -2,15
|
|ISCTR
|11,21
|2.098.185.322
|% -2,22
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,1461
|31,1491
|% 0,15
|
|Euro
|33,7913
|33,7992
|% 0,01
|
|Sterlin
|39,3685
|39,5660
|% 0,10
|
|Frank
|35,2711
|35,4836
|% 0,23
|
|Riyal
|8,2804
|8,3219
|% 0,17
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,54
|22,58
|% 0,66
|
|Platin
|891,98
|893,70
|% 0,66
|
|Paladyum
|960,19
|963,52
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,04
|82,04
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.034,95
|2.035,28
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:34
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17:49BINHO
Yüzde -5.54 oranında düşüşle 597.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 671, 484 adet işlem
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Endeks 9, 210 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 33 altında . İşlem hacmi 117, 256.00 milyon TL de
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17:47ISGSY
Yüzde -5.55 oranında düşüşle 29.28 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 032, 874 adet işlem
-
17:46ISCTR
Yüzde -60.89 oranında düşüşle 11.21 lira fiyatla işlem gören hissede 184, 982, 171 adet işlem