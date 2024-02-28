***IZFAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
28.02.2024 09:04
***IZFAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler IZFAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Bank Of America Corporation tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252502
BIST
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10:409.167
En Düşük
|Değişim
|: -0,14%
|| -12,56
|Açılış
|: 9.185
|
|Önceki Kapanış
|: 9.179
|
9.111
En Yüksek
9.185
10:4031,1839
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0402
|Açılış
|: 31,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2200
|
31,3872
En Düşük
31,0687
10:4033,7642
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0443
|Açılış
|: 33,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 33,7800
|
34,0887
En Düşük
33,7251
10:402.033,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,96
|Açılış
|: 2.033,97
|
|Önceki Kapanış
|: 2.033,01
|
2.049,92
En Düşük
2.029,22
BIST En Aktif Hisseler10:40
|YAYLA
|17,27
|44.821.029
|% 10,00
|
|EDATA
|36,30
|77.263.179
|% 10,00
|
|BRKVY
|181,50
|22.532.361
|% 10,00
|
|PATEK
|109,50
|1.197.372.896
|% 9,99
|
|LMKDC
|26,06
|32.040.900
|% 9,96
|
|FMIZP
|331,00
|42.203.478
|% -6,56
|
|SELEC
|57,10
|70.047.521
|% -6,39
|
|BNTAS
|12,04
|13.829.119
|% -5,79
|
|ARDYZ
|56,15
|153.944.533
|% -5,63
|
|YONGA
|88,00
|769.120
|% -5,38
|
|EREGL
|46,64
|2.765.676.721
|% -0,68
|
|THYAO
|280,00
|1.495.295.930
|% -0,09
|
|PATEK
|109,50
|1.197.372.896
|% 9,99
|
|REEDR
|67,80
|1.026.275.810
|% -3,00
|
|MIATK
|80,00
|1.013.686.077
|% 1,27
|
|ZOREN
|5,48
|375.344.330
|% 1,86
|
|EREGL
|46,64
|2.765.676.721
|% -0,68
|
|EKGYO
|11,23
|522.881.335
|% -0,62
|
|HALKB
|15,61
|532.175.914
|% 1,63
|
|ISCTR
|11,13
|359.553.969
|% -0,36
|
|10:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,1824
|31,1839
|% 0,13
|
|Euro
|33,7558
|33,7642
|% -0,13
|
|Sterlin
|39,3167
|39,5138
|% -0,15
|
|Frank
|35,2481
|35,4604
|% -0,06
|
|Riyal
|8,2886
|8,3302
|% 0,12
|
|10:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,33
|22,38
|% 0,66
|
|Platin
|882,38
|887,74
|% 0,66
|
|Paladyum
|926,60
|929,27
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,25
|82,25
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.028,58
|2.028,84
|% 0,66
|
Seans Raporu
10:40
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10:55BAYRK
Yüzde -3.54 oranında düşüşle 35.92 lira fiyatla işlem gören hissede 435, 201 adet işlem
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10:54REEDR
Yüzde -3.86 oranında düşüşle 67.20 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 937, 944 adet işlem
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10:53XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -32, 68 kaybederek (% -0.34 ) 9, 692
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10:53
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, YAYLA, EDATA
-
10:53XU100
Endeks 9, 152 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 3 altında . İşlem hacmi 20, 667.00 milyon TL de