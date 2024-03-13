***IZFAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
13.03.2024 08:54
***IZFAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler IZFAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Bank of America Corporation tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258258
BIST
'
11:508.953
En Düşük
|Değişim
|: -1,28%
|| -116,04
|Açılış
|: 9.090
|
|Önceki Kapanış
|: 9.069
|
8.941
En Yüksek
9.092
11:5032,0935
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0401
|Açılış
|: 32,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7700
|
32,7326
En Düşük
31,9577
11:5035,1133
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0632
|Açılış
|: 35,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,6000
|
35,7701
En Düşük
34,9202
11:502.228,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 2,91
|Açılış
|: 2.228,26
|
|Önceki Kapanış
|: 2.225,36
|
2.273,88
En Düşük
2.218,00
BIST En Aktif Hisseler11:48
|ARTMS
|54,25
|76.093.166
|% 10,00
|
|TETMT
|13.695,00
|60.212.598
|% 10,00
|
|DOBUR
|162,10
|31.789.152
|% 9,97
|
|ALVES
|50,25
|462.812.952
|% 9,91
|
|JANTS
|254,00
|65.336.674
|% 9,91
|
|YAYLA
|20,04
|5.513.485
|% -9,97
|
|MMCAS
|13,57
|4.143.084
|% -9,95
|
|ICUGS
|13,22
|3.950.527
|% -9,58
|
|DERIM
|29,02
|16.464.466
|% -8,63
|
|FONET
|32,04
|725.254.154
|% -8,46
|
|THYAO
|274,75
|2.162.352.337
|% -0,27
|
|EREGL
|45,00
|1.755.411.452
|% -0,62
|
|YKBNK
|22,32
|1.434.005.326
|% -4,21
|
|OBAMS
|48,18
|1.139.869.373
|% 1,43
|
|ISCTR
|10,82
|1.129.527.497
|% -2,26
|
|ISCTR
|10,82
|1.129.527.497
|% -2,26
|
|YKBNK
|22,32
|1.434.005.326
|% -4,21
|
|EKGYO
|10,63
|508.210.151
|% -1,30
|
|ZOREN
|5,24
|242.143.305
|% 1,35
|
|AKFGY
|2,76
|112.579.413
|% -3,16
|
|11:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0912
|32,0946
|% 0,13
|
|Euro
|35,0779
|35,0932
|% 0,12
|
|Sterlin
|41,4832
|41,6912
|% -0,78
|
|Frank
|36,9057
|37,0907
|% -0,93
|
|Riyal
|8,6412
|8,6845
|% -0,82
|
|11:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,19
|24,22
|% 0,66
|
|Platin
|932,03
|933,01
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.052,34
|1.054,81
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,22
|82,22
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.157,64
|2.157,95
|% 0,66
|
Seans Raporu
11:48
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12:03XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -106, 95 kaybederek (% -1.11 ) 9, 536
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Endeks 8, 968 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 11 altında . İşlem hacmi 27, 423.00 milyon TL de
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12:01YGYO
Yüzde -4.19 oranında düşüşle 5.26 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 741, 644 adet işlem