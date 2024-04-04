***IZFAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
04.04.2024 14:38
***IZFAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler IZFAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Sertaç Ziya Durmuş tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1267018
BIST
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17:409.124
En Düşük
|Değişim
|: 1,99%
|| 178,11
|Açılış
|: 8.949
|
|Önceki Kapanış
|: 8.946
|
8.939
En Yüksek
9.169
17:4031,8887
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0656
|Açılış
|: 31,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 31,9700
|
31,9704
En Düşük
31,8032
17:4034,7674
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,1671
|Açılış
|: 34,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,4500
|
34,8029
En Düşük
34,5948
17:402.353,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -9,52
|Açılış
|: 2.353,70
|
|Önceki Kapanış
|: 2.363,22
|
2.367,69
En Düşük
2.336,89
BIST En Aktif Hisseler17:40
|SEKUR
|14,74
|46.210.379
|% 10,00
|
|KARYE
|40,70
|112.668.210
|% 10,00
|
|DIRIT
|15,62
|3.084.435
|% 10,00
|
|YAYLA
|24,22
|10.003.054
|% 9,99
|
|KSTUR
|7.475,00
|8.458.225
|% 9,97
|
|UZERB
|355,50
|6.950.380
|% -10,00
|
|ODINE
|69,90
|6.300.865.018
|% -9,98
|
|EUKYO
|27,08
|5.536.289
|% -9,97
|
|ISGSY
|27,30
|162.055.277
|% -8,76
|
|PATEK
|107,40
|1.218.876.324
|% -8,75
|
|ODINE
|69,90
|6.300.865.018
|% -9,98
|
|VAKBN
|15,94
|2.219.599.475
|% 9,63
|
|PGSUS
|795,50
|2.010.853.321
|% -1,43
|
|KOZAL
|22,16
|1.786.926.435
|% 4,23
|
|HALKB
|14,13
|1.687.853.102
|% 8,78
|
|EKGYO
|9,34
|1.410.958.258
|% 3,78
|
|VAKBN
|15,94
|2.219.599.475
|% 9,63
|
|HALKB
|14,13
|1.687.853.102
|% 8,78
|
|KOZAL
|22,16
|1.786.926.435
|% 4,23
|
|ODINE
|69,90
|6.300.865.018
|% -9,98
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,8826
|31,8887
|% -0,21
|
|Euro
|34,7309
|34,7674
|% 0,48
|
|Sterlin
|40,0840
|40,2850
|% -0,58
|
|Frank
|34,9431
|35,1182
|% -0,99
|
|Riyal
|8,4342
|8,4764
|% -0,72
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|27,04
|27,08
|% 0,66
|
|Platin
|941,32
|943,06
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.030,35
|1.032,52
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|89,23
|89,23
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.295,58
|2.295,96
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:40
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-
17:56KONKA
Yüzde 5.79 oranında artışla 46.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 749, 391 adet işlem
-
17:55ZPLIB
Yüzde 5.38 oranında artışla 134.15 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 405, 206 adet işlem
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17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 163, 66 artarak (% 2.07 ) 8, 080
-
17:54
Tavandan işlem gören hisse senedleri : FONET, GRNYO, BNTAS, SNPAM, SEKUR, BOSSA, YAYLA, DIRIT, KERVN, KSTUR
-
17:54
Tabandan işlem gören hisse senetleri : EUKYO, UZERB, ODINE