***IZFAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
09.04.2024 09:05
***IZFAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler IZFAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Orhan Dilberoğlu tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1271332
BIST
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12:299.815
En Düşük
|Değişim
|: 0,60%
|| 58,31
|Açılış
|: 9.808
|
|Önceki Kapanış
|: 9.757
|
9.747
En Yüksek
9.849
12:2932,1889
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,1949
|Açılış
|: 32,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 32,2300
|
32,2411
En Düşük
31,9758
12:2934,9749
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0505
|Açılış
|: 35,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 34,9000
|
35,0440
En Düşük
34,7786
12:292.448,93
En Yüksek
|Değişim
|: 1,80%
|| 43,25
|Açılış
|: 2.448,93
|
|Önceki Kapanış
|: 2.405,69
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2.450,03
En Düşük
2.405,00
BIST En Aktif Hisseler12:29
|EKIZ
|74,80
|1.709.420
|% 10,00
|
|DOBUR
|171,60
|10.234.069
|% 10,00
|
|ENTRA
|14,64
|22.145.635
|% 9,99
|
|UFUK
|313,75
|24.801.916
|% 9,99
|
|DAPGM
|35,50
|328.012.797
|% 9,98
|
|FONET
|25,12
|86.477.132
|% -9,96
|
|EGPRO
|211,80
|128.597.668
|% -5,95
|
|KUTPO
|107,00
|104.815.128
|% -5,64
|
|TNZTP
|71,45
|86.724.179
|% -4,92
|
|KTLEV
|126,50
|37.183.839
|% -4,53
|
|THYAO
|309,50
|4.139.823.469
|% -0,16
|
|ISCTR
|12,84
|3.031.103.547
|% 0,16
|
|YKBNK
|31,52
|2.078.448.926
|% 2,54
|
|TUPRS
|187,90
|1.922.195.530
|% 2,62
|
|KCHOL
|217,10
|1.705.867.289
|% 0,46
|
|ISCTR
|12,84
|3.031.103.547
|% 0,16
|
|EKGYO
|10,81
|880.375.393
|% 2,27
|
|ZOREN
|5,81
|400.361.138
|% -0,34
|
|YKBNK
|31,52
|2.078.448.926
|% 2,54
|
|HALKB
|16,64
|979.855.663
|% 0,54
|
|12:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,1834
|32,1889
|% 0,61
|
|Euro
|34,9662
|34,9749
|% 0,14
|
|Sterlin
|41,0187
|41,2243
|% 0,90
|
|Frank
|35,8240
|36,0035
|% 0,96
|
|Riyal
|8,6352
|8,6785
|% 0,83
|
|12:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|28,10
|28,13
|% 0,66
|
|Platin
|980,74
|982,43
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.060,11
|1.065,53
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|90,82
|90,82
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.363,37
|2.363,68
|% 0,66
|