***IZINV* *BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
03.06.2022 00:04
***IZINV******BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
İlgili Şirketler [IZINV]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İz Yatırım Holding A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu Payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
2.06.2022
Alım
2.500
45.185,00
2.06.2022
Satım
0
0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034431
BIST
18:052.602
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 32,80
|Açılış
|: 2.579
|
|Önceki Kapanış
|: 2.569
|
2.603
En Düşük
2.565
18:0516,4784
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0244
|Açılış
|: 16,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4600
|
16,5008
En Düşük
16,4364
18:0517,7283
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0297
|Açılış
|: 17,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5500
|
17,7611
En Düşük
17,6736
18:05988,96
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 15,74
|Açılış
|: 988,69
|
|Önceki Kapanış
|: 973,23
|
991,33
En Düşük
972,43
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MAGEN
|11,55
|96.634.972
|% 10,00
|
|YUNSA
|31,24
|27.296.006
|% 10,00
|
|MZHLD
|88,60
|12.168.501
|% 9,99
|
|EPLAS
|19,06
|33.612.416
|% 9,98
|
|BURCE
|27,82
|22.952.597
|% 9,96
|
|PSGYO
|11,67
|320.840.678
|% -9,95
|
|KRSTL
|7,52
|9.878.061
|% -9,94
|
|TSKB
|2,10
|634.079.260
|% -8,70
|
|CASA
|124,90
|650.087
|% -8,03
|
|COSMO
|9,52
|503.075
|% -7,12
|
|THYAO
|49,60
|4.163.642.069
|% 0,69
|
|SASA
|40,20
|3.316.530.530
|% 6,57
|
|AKBNK
|8,83
|2.752.001.328
|% 4,37
|
|KRDMD
|15,23
|1.745.729.917
|% 0,86
|
|SISE
|21,02
|1.704.488.996
|% 0,29
|
|AKBNK
|8,83
|2.752.001.328
|% 4,37
|
|TSKB
|2,10
|634.079.260
|% -8,70
|
|EKGYO
|2,81
|725.992.719
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,85
|1.203.991.356
|% 2,32
|
|SKBNK
|1,26
|208.903.120
|% -2,33
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4702
|16,4792
|% 0,15
|
|Euro
|17,6942
|17,7855
|% 0,49
|
|Sterlin
|20,6460
|20,7496
|% 1,18
|
|Frank
|17,1233
|17,2265
|% 1,02
|
|Riyal
|4,3771
|4,3990
|% 0,45
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.868
|1.869
|0,14
|
|Altın Gr.
|989
|989
|15,74
|
|Cumhuriyet
|6.565
|6.664
|75,00
|
|Tam
|6.535
|6.700
|79,70
|
|Yarım
|3.159
|3.241
|38,55
|
|Çeyrek
|1.584
|1.620
|19,28
|
|Gümüş.Ons
|22,30
|22,35
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,80
|11,81
|0,29
|
|B. Petrol
|118
|118
|1,90
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58ESEN
Yüzde 5.02 oranında artışla 33.90 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 802, 147 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ASELS, TUPRS, TAVHL
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 31, 61 artarak (% 1.37 ) 2, 341
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MAGEN, DOKTA, OZGYO, TRCAS, MZHLD, EPLAS, HEDEF, YUNSA, RYSAS, MMCAS
-
17:57
MMCAS, ARMDA, YAYLA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında