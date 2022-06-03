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***IZINV* *BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi

03.06.2022 20:12
***IZINV* *BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi


***IZINV******BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )

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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler

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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

İz Yatırım Holding A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 
    İşlem Tarihi
    İşlem Niteliği
    İşleme konu Payların nominal tutarı (TL)
    İşlem Tutarı (TL)

    3.06.2022
    Alım
    4.500
    83.889,00


    3.06.2022
    Satım
    1.850
    34.715,70






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034712


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TETMT 233,20 17.484.203 % 10,00  
HEDEF 6,93 86.547.963 % 10,00  
ALMAD 3,19 4.762.120 % 10,00  
YGGYO 26,68 9.879.472 % 9,98  
UFUK 41,26 808.096 % 9,97  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 16,4439 16,4817 % 0,17  
Euro 17,6393 17,6858 % -0,07  
Sterlin 20,5367 20,6397 % -0,50  
Frank 17,0379 17,1405 % -0,46  
Riyal 4,3751 4,3970 % -0,01  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.850 1.850 -18,24  
Altın Gr. 978 978 -10,67  
Cumhuriyet 6.579 6.678 14,00  
Tam 6.555 6.720 19,90  
Yarım 3.168 3.251 9,62  
Çeyrek 1.589 1.625 4,81  
Gümüş.Ons 21,90 21,92 -0,39  
Gümüş Gr. 11,58 11,60 -0,22  
B. Petrol 120 120 2,08  
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